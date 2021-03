Jens Steinmann

(ausse Redaktion)

startete eine nette

Aktion zu Corona ♥

Mitmachen: Wie sieht der Corona-Alltag während des "Lockdowns" aus?

Und jetzt endlich finde ich Zeit,

diese 5 Fragen zu beantworten!

BR= Bürgerreporterin Bruni Rentzing

Hier vor CORONA unterwegs! ;-)))

Die Interview-Fragen...

und hier dann meine ehrlichen Antworten dazu:

Am Rhein in Düsseldorf-Heerdt

1. An welchem Ort verbringe ich die meiste Zeit zu Hause

(wenn ich wach bin)?

Ganz ehrlich: auf der Couch oder auf dem Bett im Wechsel!

Und natürlich am PC, am Handy und in der Küche!

Auf der Couch sitze ich viel, um Papierkram zu sortieren!

Auf dem Bett liege ich viel, um mich auszuruhen (wovon

eigentlich? Ich mache ja nix, was der Rede wert wäre...)

Am Computer, um im Lokalkompass und woanders

Neues zu lesen und mich damit zu befassen!

Und auch zum Fernsehen (sehr oft seit Corona)!

Am Handy, wenn ich auf dem Bett liege...

da bin ich zum Teil im Internet unterwegs und

zum Teil (viel zu viel) spiele ich Kniffel und andere

Spiele (die das Gehirn anregen)! Geht aber etwas

"auffe Augen"!

In der Küche...

bin ich natürlich liebend gerne, weil ich mir selbst

immer wieder etwas "Nettes" koche oder mich mit

Essen beschäftige.

Natürlich auch, um die Spuren der Schlemmerei

dann auch wieder zu beseitigen! Spülen, Wäsche

waschen... usw. !

So schmeckt es nicht nur Kindern gut! :D

Bei mir wird mit Liebe gekocht! ♥

Zweimal Heringssalat selbstgemacht! ♥ Lecker!

2. Welcher Gegenstand ist mir während des Lockdowns

besonders ans Herz gewachsen?

Ich gestehe: Mein Handy

Nie habe ich mehr mit dem Handy "gespielt",

als in den letzten 12 Monaten! Fragt meine Augen!

+

3. Das hängt mir mittlerweile richtig zum Hals heraus.

Das ewige MASKE tragen und die vielen CORONA-Beiträge,

sowie das ewige "Rumgeeiere" der Politiker und die vielen

Beschränkungen, die wir wegen CORONA haben!

Maske tragen:

Ich hasse es und es schränkt mich sehr ein!

Meine Haut um die Augen und auch im Gesicht leidet sehr

darunter und ich bekomme noch schlechter Luft als sonst!

Das ist so, wenn man Asthma hat und das ♥ auch nicht so

wirklich fit ist!

Darum bin ich auch fast nur noch zu Hause!

MASKE tragen... mag ich nicht! :-(((

Die vielen Corona-Beiträge:

Oft an einem Tag sehe ich sie doppelt und fast dreifach

(was nicht an meine Augen liegt)!

Das muss nicht wirklich sein; lese da auch fast nix

mehr von!

Aber hier habe ich auch mal wieder einen geschrieben:

(Allerdings sehr gebündelt und umfangreich)

Das Rumgeeiere der Politiker:

Der erste Lockdown kam zum Glück relativ früh!

Das hat uns sicher vor schlimmen und schlimmeren

Verlauf dieser Pandemie geschützt!

Aber, was dann - und besonders jetzt - so passierte

und passiert ist alles andere als gut!

Die schleppende Impferei... UNFASSBAR!!!

Die vielen Beschränkungen:

Ich verstehe ja, dass es irgendwie weitergehen muss...

aber mit den vielen Lockerungen findet bei einigen im

"Hirn" etwas statt, was ich nicht begreifen kann:

"Alles ist gut, und Corona nur ein Traum...!"

so scheint es in deren Hirnwindungen zu "ticken"!

Eine andere Erklärung habe ich nicht dafür!

Hier ein Beispiel, das meine "Fassungslosigkeit" ausdrückt!

4. Das mache ich in der Regel,

wenn ich gerade nicht zu Hause bin.

Hochwasser am Rhein - Robert-Lehr-Ufer

Einkaufen, Arztbesuche, Spaziergänge, Fotografieren

und ganz selten auch Besuche bei der Familie und bei

lieben Freunden!

Einkaufen:

Meine Einkäufe beschränke ich auf das Nötigste

und plane sie! Damit ich nicht unnütz viel durch die Gegend

fahre mit meinen Auto Umwelt und Geldbeutel belaste!

Arztbesuche: Die dringend regelmäßig sein müssen!

Die Spaziergänge:

sind leider zu selten, weil ich mich so schwer aufraffen kann!

Liegt an meinen Schmerzen und am "Gemütszustand"!

An der Basilika St. Margareta bin ich immer sehr gerne! Kraft und Hoffnung schöpfen... in Gerresheim! ♥

Hochwasser am Rhein - Robert-Lehr-Ufer

Panorama am Schloss Eller - Dort bin ich oft!

Dazu habe ich hier ausführlich geschrieben!

Das Fotografieren:

hängt mit den Spaziergängen zusammen und hält sich

deshalb leider auch in Grenzen!

Wenn ich Fotografiere, dann gehe ich natürlich auch

spazieren! Da kommen dann Erlebnisse in mir hoch,

die auch aus der Kindheit stammen... wie hier:

Besuche bei der Familie:

Meinen Sohn und seine Freundin habe ich seit Weihnachten

leider nicht mehr gesehen! Seinen Vater (der in Dortmund in

einem Heim lebt) habe ich das letzte Mal an Heiligabend 2019

besuchen können! Meine Geschwister nebst Anhang sehe ich

fast gar nicht mehr... teils schon vor Corona! Bin letztes Jahr im

Mai zum 3. Mal Großtante geworden und habe die Kleine bisher

persönlich nicht sehen können!

Das wieder zu haben, wäre ein sechser im Lotto! ♥

+



Besuche bei Freunden:

Sind seit Corona so etwas wie mindestens ein "Fünfer im Lotto"!

Sehr selten; ein Gewinn und so wohltuend wie ein "Geldsegen!!!

Kommen sehr selten vor und werden deshalb als etwas sehr, sehr

Kostbares empfunden! Kann sie auch an einer Hand abzählen!

Die Besuche, und auch die Umarmungen... die sooo gut tun!

Gerade dann, wenn man alleine lebt und der "Körperkontakt"

bei Null liegt! Wenn man mal vom eigenen absieht! ;-)))



So habe ich nur bei 3 Freundinnen das "Vergnügen" gehabt!

Und das in einem Jahr 2-4 Mal... und das war es dann!

Juli 2020 bei Anne im Garten ;-)))

Eine von zwei Freundinnen, die ich in diesem

Jahr schon in den Arm genommen habe!

+

5. Das kann ruhig auch so bleiben, wenn der "Lockdown" wieder vorbei ist.

Abstand zueinander, Respekt und Höflichkeit und auch Achsamkeit sich und

anderen gegenüber! Natürlich auch die Hygiene (Hände waschen, usw.)!

Abstand:

Gemocht habe ich es noch nie, wenn mir Menschen zu sehr "auffe Pelle" rücken!

Gerade dann, wenn ich sie nicht kenne und sie mir vielleicht unangenehm sind!

Da bin ich schon als Kind in Ohnmacht gefallen, als mir einer so nahe im Nacken

stand; der hatte zudem Mundgeruch und atmete mich mit offenem Mund an...

So etwas ging vor Cornna nicht und geht während Corona noch weniger und auch

nach Corona mag ich es nicht!

Respekt/Höflichkeit:

Anfangs ist mir aufgefallen, dass einige Menschen höflicher und respektvoller

mit anderen umgehen! Leider hat auch das wieder nachgelassen! Entweder man

hat es, oder man hat es nicht... würde ich da sagen! Meine Erziehung hatte sich

unter anderem auch so gestaltet, dass "diese Dinge" für mich selbstverständlich

sind!



Achtsamkeit:

Die Achtsamkeit spielt auch immer wieder eine große Rolle!

Ich bin achtsam anderen und mir selbst gegenüber! Ich trage meine Maske,

selbst wenn ich als Astmatiker damit schlechter Luft bekomme als andere!

Ich erhoffe mir von anderen, dass sie genauso achtsam mit mir und anderen

und nicht zuletzt mit sich selbst umgehen!

Leider vermisse ich oft diese Achtsamkeit! Sie ist entweder nicht vorhanden,

oder in Vergessenheit geraten! Das müsste alles etwas besser werden!

Hygiene:

Wünschenswert wäre es, wenn die Menschen auch "nach Corona" etwas

mehr auf Körperpflege und Händewaschen achten würden! Ich gebe zu,

manchmal habe ich auch nach dem Einkauf nicht immer meine Hände

gewaschen... aber, durch Corona bin ich da "penibler" geworden!Und

ich werde das beibehalten! Keime schwirren doch immer herum!

So, das waren meine ehrlichen Antworten zu den Fragen von Jens!