10 Jahre Lokalkompass

am am 24. März 2020 !

♥ Herzlichen Glückwunsch ♥

Wenn ich auch nicht von Anfang an dabei war...

so bin ich aber seit dem 5. August 2012 mit Herzblut Bürgerreporterin!!

Was ich alles hier schon erlebt habe und wie viele wunderbare Menschen seitdem in meinem Leben sind, das kann ich gar nicht im Einzelnen aufzählen! Auch nicht, wie oft ich das Glück hatte, viele Events zu besuchen! Keinen Tag habe ich meine eher zufällige Anmeldung hier bereut!

Als ich im Juni 2014 zur Bürgerreporterin des Monats gewählt wurde...

merkte ich, wie viele Menschen mich kennen und schätzen! Eine schöne Erfahrung!

Stanley Vitte schrieb damals:

Der Lokalkompass verbindet die Menschen der Region nicht nur virtuell miteinander, sondern auch im realen Leben. Um das zu erkennen, muss man sich eigentlich nur kurz mit Bruni Rentzing aus Düsseldorf unterhalten.

Ja, das stimmt: Ich kann so viel erzählen; dass es sehr, sehr umfangreich wird! Das jedoch würde hier den Rahmen sprengen!

Was ich am Lokalkompass besonders mag...

sind die vielen unterschiedlichen Rubriken; die wundervollen Fotos und Beiträge vieler Bürgerreporter und auch die Gewinnspiele! Hier finde ich vieles, was mich interessiert und konnte einiges - von dem ich bisher nichts wusste - lernen! Der Umgang miteinander ist überwiegend freundlich und respektvoll! Die vielen schönen Treffen - die Bürgerreporter organisiert haben - sind eine tolle Gelegenheit, sich privat zu sehen und auszutauschen!

Die Aktionen wie BILD DER WOCHE und FRAGE DER WOCHE gefallen mir auch sehr! Manches Mal geht es da richtig "zur Sache"; bei der Frage der Woche! Aber auch in manchen Beiträgen!

Ab und zu war ich auch im Print...

mal mit Schnappschüssen auf der Titelseite, oder auch mit anderen Beiträgen! Nicht nur in Düsseldorf, sondern auch in Wesel und in Essen und anderswo! Das freut mich natürlich!



Danke an die Redaktion...

die fast immer ein offenens Ohr für uns Bürgerreporter hat und uns auch schon ab und zu bei Treffen begleitet! Bewegend war besonders der Besuch im Sonnenbunker in Dortmund! Toll die Workshops und auch super, wenn ich "Bekannte Persönlichkeiten" hautnah erlebe!

Ich gratuliere von Herzen der Funke Medien Gruppe und allen, die uns Bürgerreporter hier begleiten! Danke für so viel Bürgernähe! Ich bin gerne eine Bürgerreporterin!

***

Dankeschön auch allen Bürgerreportern und Lesern, die mich schon 7 Jahre und 7 Monate begleiten! Viele sind mir wertvolle Freunde geworden! Und die Treffen sind immer so schön! Weil Bilder oft mehr aussagen als Worte, habe ich reichlich Erinnerungen hervorgekramt! Fast alle, die ich in den Jahren kennen gelernt hatte sind dabei; alle sicher nicht; doch wer die Bilder anschaut, der wird sehen, wie viel Freude wir Bürgerreporter bei unseren Treffen haben! 1000 Fotos hätte ich auch geschafft... locker! 554.570 Leser habe ich bis jetzt (18:15 Uhr)! ♥ Dankeschön dafür! ♥