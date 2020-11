Bruni Rentzing

9. November 2011

Eben zu St. Martin ein Gedichtchen gereimt...

Auf Facebook

wiederentdeckt! ;-)))

hochgeladen von Bruni Rentzing

Brunis Laterne

Laterne, Laterne, Laternchen...

am Himmel, da leuchten die Sternchen!

Ich schleiche hier durch dunkle Gassen...

kann heute vom Alkohol nicht lassen!

Der Mond am Himmel ist auch schon voll...

ja mei... was guckst denn so sorgenvoll?!?

Ich suche doch nur... St. Martin - den Tollen...

will mit dem was trinken aus Gläsern - so vollen!

Und wenn wir getrunken, den edlen Wein...

dann torkeln wir fröhlich gemeinsam heim!

Wir schwingen die Laternchen so toll...

denn heute sind wir Sternhagelvoll!!!

(c) Bruni Rentzing - 9. November 2020

SPONTAN gereimt in 5 Minuten!

Die Verse sprudelten schneller,

als die Finger schreiben konnten... :­-P

Blick zurück...

vor 9 Jahren auf Facebook!

Die tollen Laternen sind in diesem Beitrag zu finden:

