Weihnachten 2020

Oh, wer hätte das gedacht,

dass CORONA uns durch alles

einen Strich zu WEIHNACHTEN macht!

+

Familien, von nah und fern,

haben es zu WEIHNACHTEN so gern

zu sitzen um den Tannenbaum;

doch das bleibt dieses Jahr ein Traum!

+

Uns bleibt die HOFFNUNG - nein, kein Traum -

ein Impfstoff ist schon da - man glaubt es kaum!

Das Wunder zur WEIHNACHT ist fast da...

und wir der "Genesung der Pandemie" recht nah!

+

So wollen wir recht dankbar sein

mehr fällt mir dazu heut nicht ein!

(c) Bruni Rentzing 6.12.2020 spontan!

*********************************************************

Dieses Gedicht habe ich nach einem Aufruf von Gudrun aus

Bochum verfasst und möchte es hier noch einmal vortragen!

*********************************************************





Gleichzeitig möchte ich...

allen, die den Mut sinken lassen, etwas Mut machen!

Ja, angesichts der rasch steigenden Inzidenzzahlen und

der vielen Toten ist es nicht leicht! Das ist mir bewusst!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Wenn doch selbst unsere Kanzlerin - die oft wie ein

FELS IN DER BRANDUNG - schon die Fassung verliert;

dann scheint es (sollte man meinen) wirklich sehr ernst

zu sein! Und es ist ernst!

Foto: PIXABAY (bearbeitet)

hochgeladen von Bruni Rentzing

Verschwöhrungstheoretiker werden das anders sehen!

Doch jeder Mensch, der bei Verstand ist, sieht es genau

so, wie es ist! Ja, es ist ernst! Dennoch schaffen wir das!!!

So sehen das die Verschwörungstheoretiker!

Die Cortonaleugner und Ignoranten!!!

*Auch über whattapp bekommen!

*

Für manche wird der Weg - gerade jetzt zu Weihnachten und

zum Jahreswechsel hart erscheinen... doch trotz Corona gibt

es auch immer wieder Lichtblicke in unserem Leben!

Wo Licht ist, da ist auch Schatten!

Manche Wege erscheinen kalt und

gehen scheinbar ins Nichts...

*

Haustiere, kleine Kinder und unsere Liebsten geben uns da auch

sehr viel Kraft! Denn für sie lohnt sich ein Kämpfen immer!

*Über whattsapp zugeschickt bekommen!

*Allerliebst!

♥

Aber, auch die Kirche gibt uns Kraft und unser Glaube an Gott und

dass alles wieder gut wird! Dass wir nicht verzagen sollen... trotz der

schlimmen Lage, in die wir uns gerade befinden!

Meine Kirche in Gerresheim!

Gustav-Adolf-Kirche (Heyestraße)

*

Es sind für mich und viele andere auch diese Kalendersprüche, die

uns Kraft und Hoffnung geben! Sie zeigen uns jeden Tag, dass auch

im tiefsten "Jammertal" am Ende ein Licht am Horizont erscheint!

hochgeladen von Bruni Rentzing



Ich hoffe sehr, dass möglichst bald wieder das "Wilde Leben" weitergeht!

♥ Hoffentlich bald wieder!!!

*

♥ Hier ist ein schöner Beitrag, der uns etwas Freude bringt: ♥

