Die Belvona schöner wohnen aus Düsseldorf zeigt derzeit eindrucksvoll wo sie lieber Investiert in die Marketingstrategie, so Tauchen plötzlich u.a. ein Mieternetzwerk der Belvona und neue Alte Facebook-Gruppen die eigentlich zum Austausch unter den vielen Mieter/innen der DEGAG und Altro Mondo dienten mittlerweile aber auch dem Thema Belvona, in Kopien auf.

Sie haben noch kaum etwas Spürbares getan an vielen Standorten in NRW, außer Schönheitspflegen, aber es gibt an anderen Standorten von Belvona schon viel Ärger. Defekte Fahrstühle, Schimmel, Defekte Fenster usw. Ärger gibt es so zum Beispiel mit dem Mieter Netzwerk Dortmund. Neben juristischen Auseinandersetzungen über einen Bericht der schon längst nicht mehr existiert.

Nachdem der Verein die zuvor geforderte Strafbewehrten Unterlassungserklärung nicht blind mit Fristsetzung von nicht mal mehr 24 Stunden unterzeichnet hat. "Der Verein habe am 18.06. um 16 Uhr ein Fax erhalten, von einer Rechtsanwaltskanzlei aus Köln. Mit der Frist zum 19.06. dies zu unterschreiben andernfalls werde man Klagen." So der Vorsitzende des Vereins.

Der Verein Mieter Netzwerk Dortmund bezieht dazu klare Stellung hier.

Die Reaktion der Belvona auf das nicht unterzeichnen folgte prompt, jetzt wird von der Belvona diesbezüglich sogar eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Dortmund beantragt gegen den Verein. Dazu steht auch bereits ein Termin fest.

Der Verein dazu auf Nachfrage: "Wir werden weiterhin kritische Fragen stellen, uns weiterhin für die Rechte der aktuellen und etwaigen zukünftigen Mieter*innen einsetzen und darauf dringen, das substantiell in den Wohnanlagen der Altro Mondo GmbH und belvona GmbH auf die Einhaltung der aktuell gültigen Rechtslage hingewirkt wird und fach- und sachgerechte Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden."

Und weiter "ein Verein wie unserer, der die Interessen seiner Mitglieder*innen und auch nicht Mitglieder schützt, unterstützt, und auch Mieter*innen von der Altro Mond und der belvona GmbH sind dabei" sagt der Vorsitzende des Vereins.

Was aber dadurch offenbar klar wird, ist das man Kritik nicht einstecken will vonseiten der Belvona. Und das erinnert stark an die Methoden der Altro Mondo GmbH öffentliche Kritik mit allem zu Gegenwind zu bekämpfen.