Ein Immobilien Unternehmen verkleidet sich derzeit scheinbar neu, wie es in den letzten Tagen immer mehr auffällt, eine Pressemitteilung jagt die nächste, aber nur, weil ein neuer Anzug vorhanden ist, sind die Mieter/innen noch lange nicht beruhigter, den auf dem Firmenschild von belvona taucht der Slogan “Schöner wohnen“. Den Spruch kennen die Mieter/innen schon sehr gut. Aber nicht in positiven Sinne, auch Altro Mondo wirbt seit Jahren ebenfalls damit.

Vor drei Monaten fing ein Verein aus Dortmund an dazu genauer auf das Unternehmen belvona GmbH zu schauen und zu Recherchieren. Dazu haben die verantwortlichen wohl etwas unterschätzt und nicht bedacht, Mieter/innen stellen selbst Nachforschungen an über dieses Unternehmen, und stellen ebenfalls Verbindungen fest zu alten bekannten. Das stellen die Verantwortlichen wohl auch fest und reagieren, den sie Lesen mit zum Beispiel in einer der beiden Facebook-Gruppen.

Die Mieter/innen berichteten merkwürdige dinge



Alle die in der Facebook-Gruppe unter bestimmten Texten, die nicht Positiv waren, was kommentiert haben, wurden besucht. Und deren Wohnung wurde durch belvona Mitarbeiter besichtigt und Mängel aufgenommen. Anderen wurde sogar eine Ersatz Wohnung angeboten. Die Mieter*innen sind gespalten zwischen „wow“ und „misstrauen“. Wir hatten darüber berichtet und hatten auch schon Gespräche mit dem neuen Unternehmen, ob das was gesagt wurde auch lange anhält, das muss abgewartet werden, dazu muss Geduld aufgebracht werden.

Altro Mondo GmbH ist nur Verwaltung

Dazu muss erwähnt bleiben, dass die Altro Mondo GmbH nur die bisherigen bestände verwaltet hat für die DEGAG Tochterfirmen, und nicht die Eigentümerin dieser vielen Immobilien ist. Jetzt aber scheint die neue Verkleidung “belvona schöner wohnen” zu heißen und sich in seinen Ankündigungsschreiben (Liegt uns im Original vor) auch als neuer Eigentümer erkennen zugeben. Was das ganze Etwas einfacher machen könnte, wenn Verwaltung und Eigentümer derselbe ist für die Mieter/innen. Ob das aber in diesem Fall ein Vorteil ist oder wird, wird sich noch zeigen. Allerdings ist uns und auch zahlreichen Mietervereinen und Mieterbund NRW eines schnell aufgefallen, das was fehlt im Impressum.

Bekannte Namen und Strukturen tauchen wieder auf. Wie wir heute wissen kein Zufall.

Wollte der Geschäftsführer nicht direkt verraten? Nur so viel: “Es sei eine internationale Investorengruppe” Schimmel, Wasserschäden, keine Heizung: Mieter-Ärger bei Altro Mondo (Quelle: 30.06.2020 Spiegel TV)

„Wir haben Unternehmerischen kompetenten Rat gebraucht und der Birger Dehne ist ein kompetenter Geschäftsmann, den ich sehr, schätze den, ich im letzten Jahren kennengelernt habe.”



- Geschäftsführer Frank Krienen der belvona GmbH im Gespräch mit Spiegel TV

Dort gibt der Geschäftsführer der belvona, zu mit Birger Dehne mehr zu tun zuhaben als er bisher Öffentlich zugegeben hatte. Bisher waren die aussagen immer es seinen “internationale Investoren.” und man habe mit der DEGAG und Altro Mondo nichts Zutun nach der eigenen Aussage ist da bei den Mietern wohl kein Zweifel mehr übrig. Ein Facebook Nutzer schreibt dazu: "Endlich ist das Phantom Birger Dehne kein unbekannter mehr Daumen Hoch an den Fotografen." und weiter: "Und Herr Krienen muss sich wohl eine neu Strategie überlegen zum Thema Pressemitteilungen und Kritiker ausstechen bzw. Mundtot zu bekommen. Das ging ja mal Kräftig schief."

Der Verein aus Dortmund schreibt dazu auf seiner Webseite: Unsere bisherigen Recherchen zum Hintergrund der belvona-GmbH schöner wohnen GmbH