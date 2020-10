Sport...

sieht anders aus!

~~~~~~~~~~~~~~~

Ja, ich weiß das!

~~~~~~~~~~~~~~~



Aber in Bewegung bleiben...

auch wenn die Schmerzen einen immer am Wickel haben;

das ist es doch, worauf es ankommt!



Etwas Sport macht Spaß!!!

Und so machten wir uns auf den Weg nach Langenfeld!

Der schöne Freizeitpark Langfort war unser Ziel!

Hier fühlt sich jeder wohl!

Gegen 15:00 Uhr, letzten Montag...

waren wir dort und hatten eigentlich vor, da etwas Essen

zu gehen! Am Eingang des Parks standen schon leckere und

ansprechende Gerichte zur Auswahl! Doch, als wir zwei der

Gastronomiebetriebe ansteuerten, war alles geschlossen!

(Essen gingen wir später in Monheim! Wir hatten beide schon

lange kein Schaschlik gegessen und bestellten uns das!)

Tolle Herbststimmung!

So machten wir uns auf den Weg, einige Schritte zu laufen

und natürlich Fotos mitzubringen! Ich habe eine reichliche

Ausbeute mitgebracht! Einer meiner Beiträge ist hier zu finden:

Schön, was wir in der kurzen Zeit alles zu Gesicht bekamen!

Springbrunnen üben ja immer eine magische Anziehungskraft aus!

Wie in diesem Beitrag deutlich zu sehen ist:

Vor 3 Jahren war ich mit Marlies schon einmal dort gewesen!

Aber, so eine wunderbare Anlage besuchen wir sicher gern noch mal!

