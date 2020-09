MÄNNER...

gibt es ja so viele auf der Welt!

Wie mir zu Ohren kam...

soll es in Rheinberg wirklich sehr stattliche Männer geben!

So machte ich mich am Samstag auf den Weg, um zu schauen,

ob mir da einer von ihnen ganz besonders gefallen würde... ♥

Besonders aufgefallen ist mir ein PRINZ... aber ich habe ihn

nicht geküsst... hätte ja wieder ein Frosch werden können! :D

Aber ich habe mich kurz neben ihm gelegt und mutig seinen

Oberschenkel berührt! Der war echt steinhart! ;-)))

Ich zu ihm hin... und wir machten

es uns gemeinsam gemütlich! ♥

Ganz besonders viel Spaß hatte ich an der Kaffeetafel! Da habe

ich gleich mehrere Männer getroffen! Ich wurde richtig übermütig!

Habe dem coolen Typen neben mir seine Handstellung nachgemacht

und von Herzen dabei gelacht!

Und so kamen wir uns etwas näher! ♥♥

Aber irgendwie blieb er doch etwas cool...

An dem alten Turm stand der nächste, der auf mich wartete... ♥

Ich habe auch mit ihm ein Erinnerungsbildchen für die Ewigkeit!

Er hatte ein freundliches Gesicht! ♥

Wie auf den vielen Bildern (Text ist drunter) zu sehen, habe ich

sehr viele verschiedene Männer getroffen! Und als ich schon auf

dem Heimweg war, sah ich an einer Ecke noch drei Männer stehen!

Da musste natürlich noch schnell ein Erinnerungsbildchen herhalten!

Seine Kollegen auch nicht! Aber, ich bin wieder

zu meinem Auto gegangen und nach Hause

gefahren! ♥

Zwischendurch habe ich mich auch mal auf die Bank gesetzt und mich

mit einer "belesenen" Frau unterhalten! Der kleine Hund neben ihr war

einfach sehr niedlich!

In der kleinen Pause mit ins Buch geschaut!

Der kleine Hund war allerliebst!!! ♥

Auf einen dieser Wege habe ich etwas glänzen sehen und sofort auch

ein Bild davon gemacht! Bin gespannt, wer weiss, was es ist!?!

Mein FUNDSTÜCK am Wegesrand!

Am Ende des Tages kann ich nur sagen: Es war mal ganz nett, so viele

interessante Männer zu treffen! Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt!

Mit nach Hause genommen habe ich nur mein glänzendes Fundstück!