Dortmund

7. August 2021

das wohlverdiente Eis!

Schoko, Walnuss, Stratiatella und Sahne! Lecker!!!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Nach diesem Aufstieg...

habe ich mir das Eis redlich verdient!

Bruni: Unterwegs von Düsseldorf nach Dortmund - Treppen-Aufstieg und Blick auf den Phönixsee

Das wohlverdiente Eis

Nachdem ich auf den für mich hohen Berg viele Stufen hoch

geklettert bin, war ich etwas erschöpft und verschwitzt!



hochgeladen von Bruni Rentzing



Über den Wolken... war ich zwar nicht, aber ich fühlte mich frei!

hochgeladen von Bruni Rentzing



Nachdem ich die "Bergtour" hinter mir hatte, bin ich noch an zwei

anderen Stellen am See gefahren und habe Fotos geschossen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

Und weiter ging es ins Cafè Solo...

wo ich mir das verdiente Eis gönnte!

Zum ersten Mal ohne Speisekarte mit den "Errungenschaften der Technik"

habe ich mir etwas bestellt! Irgendwie ne tolle Sache!

hochgeladen von Bruni Rentzing

3 Kugeln Eis mit Sahe für 5 Euro! Verdient ist verdient! ;-))) Lecker!!!

Schoko, Walnuss, Stratiatella und Sahne! Lecker!!!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Natürlich habe ich alles aufgefuttert!

hochgeladen von Bruni Rentzing



Wie es sich gehört noch alles ausgefüllt!



hochgeladen von Bruni Rentzing

Dann ging ich an der...

Hafenpromenade entlang!



Dort setzte ich mich auf der Bank neben einen Mann, der

aber recht kalt und redefaul war! ;-)

hochgeladen von Bruni Rentzing

Darum ging ich weiter und entdeckte noch einiges, was hier

zu sehen ist und das ich im weiteren Beitrag über Dortmund

(Phönixsee) demnächst hier auch präsentieren werde!

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!