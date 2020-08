Die Orangerie am Schloss Benrath...

ist jederzeit einen Besuch wert! Denn dort kann jeder - ob von nah, oder fern -

Entspannung und Freude erfahren! Darum bin ich auch so gerne hier!!!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Am Montag war ich zufällig einmal wieder in Benrath unterwegs und habe

so die Möglichkeit für einen kleinen Spaziergang genutzt! Es waren knapp

20 Minuten; mehr ging nicht, weil es mir doch schon etwas zu warm war,

in der Mittagszeit!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Doch die schöne Bepflanzung - sie wechselt immer mal wieder - hatte ich

noch nicht gesehen und so war es eine Freude, das zu sehen und für meine

Leser hier viele Bilder mitzubringen!

Die Rosen sind auch immer ein Hingucker!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Während ich dort war, wurden auch die Pflanzen gewässert! Regelmässig

wird dort gearbeitet! Darum ist auch alles immer so gepflegt anzusehen!

Hier wurden gerade die Pflanzen gewässert!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Fleissig unterwegs waren auch Bienchen und andere Flugobjekte!

Dazu in einem gesonderten Beitrag demnächst noch etwas mehr!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ein Besuch ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen!

In kurzer Zeit ist man auch am Schloss, in dem Kräutergarten, am langen

Spiegelweiher und in den einzelnen Parkanlagen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Wenn es auch in den nächsten Tagen sehr warm wird, hier findet jeder ein schattiges Plätzchen! Und den Abstand einzuhalten, fällt da auch nicht schwer.

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ich wünsche viel Spaß beim Betrachten der vielen bunten Bilder!