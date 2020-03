CORONA

Corona zeigt uns, wie

die Menschen ticken!



Heutiges Thema: Das Klopapier !!!





Corona und die Folgen

Zugegeben, bis jetzt war ich auch eher unbekümmert...

aber langsam wird es mir wegen dem Corona-Virus doch etwas mulmig zumute!

Natürlich, es werden viele Veranstaltungen abgesagt und die Schulen geschlossen.

Doch das alles sind Sicherheitsmaßnahmen, die ein Ausbreiten und Anstecken hier

verhindern sollen! Besonnen und umsichtig handeln und die, die wirklich in Gefahr

sind oder sein können nicht vergessen; das ist jetzt das A und O!



Von Freunden und Bekannten höre ich Schlimmes...

Hamsterkäufe, leere Regale und panische Menschen sind allerorten zu sehen!

Da ich meistens nur einmal in der Woche einkaufe und meistens dann, wenn es

in den Läden nicht so voll ist, ist mir bisher nichts aufgefallen und ich dachte,

dass das alles nicht wahr sein kann! In der letzten Woche wurde ich eines Besseren

belehrt; leider, kann ich da nur sagen! Habe auch leer geräumte Regale entdeckt!

Nachrichten von Freunden...

ob nun hier meine LK-Freunde und viele Bekannte und Freunde, die mir über

whatsapp schreiben; überall höre ich, dass vieles einfach ausverkauft ist! Dass

allerdings Toilettenpapier (das türmt sich doch sonst überall Palettenweise) nun

auch davon betroffen ist, kann ich nicht nachvollziehen! Mal ganz krass und platt

ausgedrückt: Scheissen sich alle jetzt die Hosen voll, stimmt die Darmflora nicht

mehr oder was soll das?!?

Bürgerreporter Christoph Niersmann aus Hilden...

mit dem ich mich heute morgen ausgetauscht hatte, hat mir noch ein Video und

einige Bildchen (die ich noch nicht kannte) zugeschickt! Herzlichen Dank dafür!

So können meine Leser auf dem unten anhängenden Video sehen, wie das alles

derzeit ausufert und wie schön es ist, dass eine Kassiererin diesen Wahnsinn nicht

hat durchgehen lassen!

Für heute lasse ich es mal gut sein und hoffe zu lesen, wie ihr dazu steht!

Muss zur Toilette; mir ist das auf den Magen geschlagen! Reicht mein Klopapier?