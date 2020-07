Immer etwas Besonders: Ein Artikel in der Printausgabe

Nicht nur Regine Hövel konnte sich über einen Artikel in der Printausgabe freuen. Es war der schöne Bericht über die Offene Gartenpforte bei Anja Schmitz in Essen.

Von Andrea Gruß-Wolters bekam ich den Hinweis, dass mein Artikel aus Düsseldorf-Unterrath im Lokalkurier erschienen war. Ich wusste nichts davon, weil ich den Lokalkurier nicht bekomme.

Also herzlichen Dank an Andrea wie auch an die Redaktion für den Abdruck!

Gerne teile ich meine Freude mit Euch.

Und der eigentliche Anlass für meine Tour nach Unterrath, nämlich der Bericht über das "Monastere" ist jetzt auch online.