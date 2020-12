Heute werde ich meine Pause beenden. Alle wichtigen Dinge habe ich auf einen guten Weg bringen können. Nun bleiben nur einige wenige Vorbereitungen für das Weihnachtsfest. So kann ich auch wieder Eure Beiträge anschauen und kommentieren.

Bedanken für viele schöne Berichte, Fotos und Kommentare möchte ich mich mit einem Weihnachtsmärchen, das mir einfach so zugeflogen gekommen ist. Ob mir so etwas noch einmal passiert, weiß ich selbst nicht. Habt viel Freude beim Lesen.

Nein, Schnee hatte es leider wieder nicht gegeben. Aber draußen ist es kalt und hier drinnen deshalb sehr gemütlich. Sieben bunte Zipfelmützchen sehe ich. Darunter gucken 7 emsige kleine Wichte hervor. Ich glaube, ich schaue in die Werkstatt des Weihnachtsmannes. Da sieht man Puppen, Autos, Bilderbücher, Computer und Handys, täuschend echt für Kinderhände. Spielzeug wohin ich schaue. Die kleinen Wichte sind dabei, alle die von den Kindern gewünschten Geschenke einzupacken. Alle Wichtel sind sehr fleißig und fast fertig. Mit ihren kleinen Händen haben sie viel geschafft. Nur einer kommt nicht recht mit seiner Arbeit voran. Der Wichtel Willi hat ist aber auch so ungeschickt. Was er so alles fabriziert: Eine Puppe die statt zu sprechen weint, eine Lokomotive, die statt zu hupen muht. Immer wieder lachen die anderen Wichtel den armen Willi aus. Es ist aber auch zu komisch. Willi ist ganz bedrückt und macht sich noch kleiner als er ohnehin schon ist. Gespannt warten alle auf die Ankunft des Weihnachtsmannes. Er wird die fertig gepackten Geschenke zu den Kindern bringen. Endlich hören sie aus der Ferne kleine Glöckchen läuten. Der Schlitten vom Weihnachtsmann naht. Er wird gezogen von Rudi dem Rentier, und er fliegt durch die Luft hin zur Weihnachtswerkstatt und den Wichteln. Die Wichtel huschen hin und her und beladen den Schlitten des Weihnachtsmannes. Nur das Spielzeug von Willi fehlt eigentlich noch. Aber alle Spielsachen von Willi haben Fehler. Deshalb müssen sie bis zum nächsten Weihnachtsfest von ihm repariert werden und in der Werkstatt bleiben. Willi ist ganz traurig. Aber auch der Weihnachtsmann ist traurig, und er hat tiefe Sorgenfalten. Rudis Nase will nicht mehr leuchten. Auf dem Hinflug hat sie noch funktioniert. „Ohne Rudis rote Nase finde ich nicht den Weg zu allen Kindern auf der Erde“ sagt er. Alle sind ratlos, genauso wie der Weihnachtsmann. „Was können wir tun lieber Weihnachtsmann“ fragen die Wichtel den Weihnachtsmann. „Wir müssen die Nase von Rudi zum Leuchten bringen,“ murmelt er nachdenklich. Willi, der bis jetzt ist so traurig in einer Ecke gestanden und den anderen zugeschaut hat, meldet sich zaghaft. „Ich bin so traurig, und schäme mich so, weil ich nicht so gut basteln kann wie die anderen Wichtel“ sagt er dem Weihnachtsmann. Aber vielleicht kann ich helfen?“ Aufgeregt führt Willi den Weihnachtsmann in eine Ecke der Werkstatt. Dort hatte Willi eine Lampe gebastelt. Eigentlich war die Lampe für eine Puppenstube bestimmt aber sie ist Willi viel zu groß geraten. „Vielleicht kann man die Lampe auf Rudolfs Nase setzen und die Nase so wieder zum Leuchten bringen“ fragt Willi. Die anderen Wichtel purzeln vor Lachen kreuz und quer durch den Raum.“ Ausgerechnet Willi soll helfen? Er bringt doch nichts Gescheites zu Stande," rufen sie. Der Weihnachtsmann aber vertraut Willi und probiert es mit ihm gemeinsam aus. Vorsichtig setzen sie Willis Lampe auf Rudis Nase. Und dann? Die Nase von Rudolf dem Rentier wird langsam rot und noch mehr rot und dann, dann leuchtet sie. Rot und schön wie immer. Rudolf scharrt freudig mit seinen Hufen. Die anderen Wichtel schämen sich, weil sie Willi so verspottet hatten. Nun jubeln aber alle gemeinsam. "Jeder hat seinen Platz in seinem Leben und jeder hat ein Talent und auch wenn es nicht so scheint" sagte der Weihnachtsmann. Weil Willi mit seiner Lampe das Weihnachtsfest für alle Kinder gerettet hatte, durfte er zur Belohnung gemeinsam mit dem Weihnachtsmann und Rudi zur Erde fliegen und beim Geschenke verteilen helfen. Wer weiß vielleicht hat er ja auch geholfen dein Geschenk unter den Tannenbaum zu legen?