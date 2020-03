Zehn Jahre Lokalkompass.

Dabeisein macht mir riesigen Spaß.

Man lernt hier viele Menschen kennen und einige, die sich später Freunde nennen.

Ein tägliches "Muss" ist zu sichten, was die anderen Bürgerreporter so berichten.

Ihre Fotos sind einfach wunderschön.

Die besten kann man dann in Essen sehen.

Am schönsten sind die Treffen in froher Runde,

zu schnell vergeht dann jede Stunde.