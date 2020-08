Nein, nicht FUCK YOU GOETHE

sondern FUCK YOU CORONA!

Langsam habe ich von dir echt die Schnauze voll.

Überall die vielen, vielen Nachrichten!!!

Covid-19 im Auge halten





Was willst du eigentlich von uns?

merkst du denn nicht, dass niemand dich haben will; dass du hier

keine Freunde hast?! Hau doch einfach ab, und lass uns in Ruhe.

Keiner wollte dich hier haben, keiner mag dich, keiner legt auf

deine näheren Gesellschaft überhaupt irgendeinen Wert!!!

Du machst nur alles kaputt! du nimmst so vielen geliebten Menschen

das Leben! Was denkst du dir eigentlich dabei? Die Menschen rücken

von allein zusammen! Im Moment wieder viel mehr, als ihnen leider

gut tut.

Drei Patienten werden beamtmet

Vielleicht lag es in deiner Absicht?

Gehörte zu deinem Plan!?!

Ich weiß es nicht! Ich weiß nur, dass ich dich nicht mag und du niemals

mein Freund werden wirst! Auf diese Art und Weise wirst du auch nie

Freunde gewinnen.



131 (+28) Menschen sind aktuell noch infiziert

Ich bin traurig über alle die, die du uns genommen hast.

Ich bin traurig über die Kinder, die mit deiner Erscheinung leben müssen.

Ich bin traurig über die Menschen, die einsam sterben müssen.

Ich bin traurig, über die Menschen, die die nächsten Angehörigen nicht sehen dürfen.

Und ganz besonders traurig bin ich, dass du so vielen Menschen den Lebensmut nimmst!





- Corona - Infizierte gesamt - Differenz zum Vortag - Todesfälle insgesamt - Quelle: Robert-Koch-Institut



Wenn das dein Ansinnen war, dann hast du alles richtig gemacht.

Aber gut fühlen musst du dich deswegen auf jeden Fall nicht!

Viele Menschen kämpfen gegen dich und mögen dich genausowenig,

wie ich. Und wie du deinen Weg zu uns gefunden hast, so werden wir

unseren Weg auch finden, uns von dir zu befreien!!!

14. August: 99 Neuinfizierte in einer Woche



Ich weiß nicht, was du bezweckt hast, und was für eine Rechnung

du für uns oder für dich gestellt hast... aber, was zuviel ist, ist zuviel!!!

Ich weiß nur eins, je eher du uns wieder verlässt, umso glücklicher

sind wir alle.

Corona: Schwieriger Schulstart in Monheim

Du kannst gerne in einem anderen Gewand zu uns kommen,

- vielleicht mal als Retter - ♥

dann wirst du uns willkommen sein und wenn du kein

„Unmensch„ bist, wirst du dich dabei glücklich fühlen!!!



Wenn du aber mit Glück und Nächstenliebe und uns Menschen

nichts am Hut hast, dann verschwinde dahin, wo du niemanden

schaden kannst. Und glaube mir, es gibt wirklich tollere Dinge,

um in die Geschichte einzugehen!





Hier wichtige Informationen:

Hier finden Sie die nächstgelegene Praxis





Ach, die armen Schulkinder...

Schulanfang mal anders

Hau einfach ab, und lass uns in Ruhe!!!