Bis zu 600 Kontakte:

Düsseldorfer Arzthelferin

mit Corona infiziert



Die Arzthelferin einer Düsseldorfer Praxis...

soll noch mehr Kontakte gehabt haben, als bisher befürchtet.

Die Frau ist mit der britischen Variante des Corona-Virus infiziert.

Am letzten Wochenende hatte die Stadt berichtet,

dass bis zu 450 Menschen betroffen sein könnten. Mittlerweile

wurden von der Arztpraxis rund 600 mögliche Kontaktpersonen

durch Nachmeldungen benannt. Die Stadt sagt, sie arbeite mit

Hochdruck daran, die Kontaktpersonen zu informieren.

Trotz Krankheitsymptomen gearbeitet



Bei der Arztpraxis-Mitarbeiterin in Düsseldorf war die

hochansteckende Coronavirus-Mutante B.1.1.7 nachgewiesen

worden. Die Angestellte soll nach Angaben der Stadt trotz Krank-

heitssymptomen weitergearbeitet haben. Die Frau soll außerdem

nicht durchgängig eine Maske getragen haben. Die Arztpraxis in

Düsseldorf-Pempelfort wurde geschlossen.

Um bei einer möglichen Verbreitung der britischen

Corona-Virus-Variante schnell Maßnahmen ergreifen zu können,

lässt die Stadt Düsseldorf seit Anfang Februar alle positiven PCR-

Proben aus dem städtischen Testzentrum und den mobilen

Testdiensten zusätzlich auf Virus-Mutationen untersuchen.

Quarantäne für Betroffene

Bis jetzt habe die Stadt etwa 60 Prozent der Kontaktpersonen

erreichen können. Beim Rest stimmten die hinterlegten

Telefonnummer nicht.

Diese Personen werden nun postalisch benachrichtigt.

Im Einzelfall müssen die Betroffenen in Quarantäne.

Je nach Art des Kontakts (u. a. Dauer, Nähe, Lüftungssituation und

Einhalten der Schutzmaßnahmen) werden die Kontaktpersonen

laut Stadt in die Kategorie I oder II eingestuft. Kontaktpersonen

der ersten Kategorie werde eine Quarantäne verordnet und

Testungen auf das Coronavirus angeboten.

Stand: 01.03.2021, 16:04 - Quelle: WDR



DAS macht mir SORGEN!!!

Darum habe ich mich nun schon 1 Woche hier nicht aufgehalten!

Diesen Beitrag wollte ich letztes Wochenende schon schreiben...

Doch die vielen Nachrichten und jetzt die übrigen Bestimmungen -

wo viele den Durchblick immer mehr verlieren und an den Verstand

so einiger Politiker zweifeln - machen mich nicht fröhlich!

Ich mache mir große Sorgen!

Ich mache mir zusehens immer mehr Sorgen und halte mich mehr

denn je zu Hause auf! Körper und Psyche sind sehr angeschlagen!

Die Haut wird immer trockener und die Ringe unter den Augen, sie

nehmen zu... :-(

Das "Wilde Leben" findet nur noch im Kopf statt!

...können wir nicht wirklich leben! :-(((

Verweilverbot

Nachdem vor 2 Wochen an der Rheinpromenade zwischen

der Düsseldorfer Altstadt und dem Apollo-Theater verstärkt

wahre Menschenmassen aufliefen, wurde letztes Wochenende

ein Verweilverbot ausgesprochen!

Auch an die Maskenpflicht wurde erinnert und vieles geprüft!

Richtig so; wie ich finde! Die Menschen werden immer wieder

leichtsinnig und wenn die Sonne scheint, erweckt es bei einigen

den Anschein, als wenn uns allen nichts passieren kann!

Doch das Beispiel oben - wo nur 1 Person die infiziert war, bis

zu 600 Kontakte hatte, die alle ausfindig gemacht und dann

getestet werden müssen - zeigt uns, wie gefährlich das Virus

(und die neue Mutante, die weitaus ansteckender ist) sich so

ausbreiten kann!

Menschen, die wie ich zu der Risikogruppe gehören und die

auch ein schwaches Immunsystem haben und auf alles sehr

"empfindlich" reagieren, machen sich mit Recht Sorgen!

Das ist eben auch ein Grund, warum ich mich fast nur noch

zu Hause aufhalte und auf dem Sofa rumhänge!

Bin fast nur noch zu Hause! :-(((

Süßigkeiten sind auch kein Trost und schlagen nur zusätzlich

auf die Figur und somit erneut aufs Gemüt!

CORONA mag ich gar nicht! :-(((

...und mir geht es nicht gut damit!

Ich möchte mich so gerne...

wieder mit lieben Menschen treffen!

Meinen Sohn und seine Freundin habe ich seit Weihnachten nicht gesehen!

Umarmungen sind schon länger - was ich sehr vermisse - nicht möglich!

Wassergymnastik, Rehasport, Kegeln und die damit verbundenen Treffen mit lieben

Menschen sind fast schon etwas, an das man sich langsam immer weniger erinnert!

Langsam wird immer mehr geöffnet... zu früh???

Ich kann das immer weniger ertragen!

Ich möchte so viel tun und schaffe fast nichts! Es ist wie eine Schockstarre!

Ich möchte wieder Maskenlos überall sein und mein Lachen allen zeigen!

Ich möchte diese "Traurigkeit" wieder ablegen, wie einen alten Mantel, der keine

Verwendung und Daseinsberechtigung hat!

Ich möchte wieder meine LK-Freunde - in kleinerer oder größerer Runde - sehen

und in den Arm nehmen!

Ich möchte, dass das alles wie ein böser Traum vorbei ist, wenn ich aufwache!!!

Wenn das sein wird, dann kann ich wieder froh sein! Jetzt bin ich es nicht!

Ich möchte wieder Maskenfrei lachen können!

Verzeiht mir alle, wenn ich mich hier so wenig blicken lasse!

Mir ist einfach nicht wirklich danach! Aber... ich denke an euch! ♥