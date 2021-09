Jens Steinmann...

hat für unsere LK-Gemeinschaft

immer wieder tolle Themen auf Lager!

Kochen und Rezepte

Der Interview-Leitfaden:

Das esse ich am liebsten Was für eine Art Koch bzw. Köchin ich bin Diese Zutaten benutze ich am meisten Diese Lebensmittel kommen mir nicht in die Tüte Das koche ich, wenn es schnell gehen muss Das koche ich, wenn ich Zeit und Lust habe

Na, dann will ich mal starten:

1. Das esse ich am liebsten

Spezielle Lieblingsgerichte habe ich nicht!

Jedoch esse ich sehr gerne Fisch und Käse.

Aber auch Gemüse, Obst, Salate und Eier!



Eier gehen fast immer und in allen Varianten!

Salate variiren und sind immer abwechslungsreich und knackig

frisch! Gemüse esse ich oft und gerne und kaufe da Saisonbedingt

das ein, was gerade im Angebot ist! Mit dem Obst ist es ähnlich!

Freitags auch oft diese Version!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Fisch kommt mir auch oft in Form von Thunfisch, Matjes oder Krabben

und Garnelen und auch geräuchert z. B. Makrele oder Heilbutt und Forelle

in den Salat oder auch in Gerichten, die ich kurz in der Wok-Pfanne brate!

Salat mit geräucherter Makrele... ein Genuß!

hochgeladen von Bruni Rentzing



Käse... den liebe ich regelrecht und da darf es - was ich sonst vermeide -

auch etwas mehr und auch fetter sein! Mit den Light-Produkten kann ich

nicht viel anfangen! Fett ist eben auch Geschmacksträger!

Oft lacht mich das Essen auch an! ;-))))))))

hochgeladen von Bruni Rentzing

Aber, ich gestehe: Auch ab und zu etwas Fleisch, liegt bei mir auf den Teller!

Mal mageres Puten oder Hähnchenfleisch, aber (besonders im Winter und zu

deftigen Gerichten) auch mal etwas fettes Fleisch, Ente, Gans, Rind und Schwein!

Innereien gibt es 1-2 Mal im Jahr! Da mag ich am liebsten Leber vom Rind!

Rinderleber mit Wirsinggemüse und Kartoffeln

hochgeladen von Bruni Rentzing

2. Was für eine Art Koch bzw. Köchin ich bin

Gekocht habe ich schon immer gerne! Mal sehr ausgiebig und aufwändig,

mal etwas schneller! Meistens stehe ich nicht lange in der Küche! Das, was

ich zubereite, geht in der Regel schnell! Natürlich spielt da der genaue Ablauf

und die Jahrzehntelange Routine auch eine große Rolle!

Ich liebe es, schmackhaftes Essen zuzubereiten und habe früher auch gern

mehrgängige Menüs gekocht! Ein fein gedeckter Tisch und eine gute Auswahl

an Getränken (Wein) gehörte da selbstverständlich dazu! Ebenso das Anrichten

der Speisen! Bei mir isst das Auge immer mit! Essen ist sehr selten bei mir nur

Nahrungsaufnahme!

Das war ein feines Sonntagsessen... einfach köstlich!!!

hochgeladen von Bruni Rentzing

3. Diese Zutaten benutze ich am meisten

(Bevorzugt verwende ich alles so frisch und unbehandelt wie möglich!)

An fast allen Gerichten (wo es passt) benutze ich gerne etwas Knoblauch!

Frische Kräuter kommen bei mir sehr oft zum Einsatz und Zwiebeln

sind ebenfalls immer dabei!

Kartoffeln (auch die süßen) esse ich öfter als Nudeln oder Reis.

Couscous und Graupen oder anderes Getreide mag ich ebenfalls.

Frisches Gemüse, Salat und Obst stehen bei mir fast täglich auf dem

Speiseplan!

Fleisch gibt es nicht so oft; Fisch und Geflügel dafür lieber!

Oliven, Käse und Nüsse knabbere ich gerne zwischendurch!

Aber auch Cherry- oder Datteltomaten und Gewürzgurken!

Und natürlich zum Würzen Kräutermischungen, Ingwer und

Curry. Gerne auch Chili und Tabasco.

Gesunde Nüsse

hochgeladen von Bruni Rentzing

So etwas geht bei mir immer!

hochgeladen von Bruni Rentzing

4. Diese Lebensmittel kommen mir nicht in die Tüte

Wenn ich auch gerne Neues ausprobiere (und auch vieles

schon gegessen habe, was ich eigentlich nicht essen würde),

so würde ich nie Insekten essen!

Auch das, was in fernen Ländern normal ist, kommt mir nicht

auf den Teller! Damit meine ich Hunde, Katzen, Meerschweinchen

und eben alle Tiere, die in China (auch) gegessen werden...

Da esse ich lieber Lakritzschnecken (als echte)!

Lakritz mag ich sehr gerne!

hochgeladen von Bruni Rentzing



5. Das koche ich, wenn es schnell gehen muss

Meistens gibt es da immer ein getostetes Brot mit unterschiedlichem Belag

und darüber 1-2 Spiegeleier! Etwas Gemüse dazu und fertig bin ich! Dafür

etwas Obst hinterher oder auch schon mal ein Eis!

Brot mit Ei und Garnitur

hochgeladen von Bruni Rentzing

Gemischtes Obst... ein Genuss

hochgeladen von Bruni Rentzing

Wenn es schnell gehen muss...

koche ich auch das, was ich gerade im Kühlschrank finde!

Hier ein Beispiel dafür, was es dann sein kann:

Wenn es mal schnell gehen soll...

schaue ich, was da ist, und dann geht es los!

Hier mein fast fertiges Gericht!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Alles zusammen in weniger als 30 Minuten fertig!

hochgeladen von Bruni Rentzing

6. Das koche ich, wenn ich Zeit und Lust habe

Wenn ich Zeit und Lust habe, dann koche ich gerne etwas, was

ich von früher kenne, oder probiere auch gerne mal etwas Neues aus!

Hier habe ich ein Rezept, das ich noch ausprobieren möchte:

Die Linsenbällchen meine ich! Werde ich bald testen! :D

Dieses Rezept werde ich bald ausprobieren!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Und diese beiden Heringssalate habe ich mit viel Hingabe zubereitet!

Das zog sich - wegen Salzheringe wässern - über 3 Tage hin! Köstlich!!!

Den Roten mag ich besonders gerne!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Aber, der Weiße ist auch nicht zu verachten!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Zweierlei Heringssalat (selbstgemacht)!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hier ist die genaue Anleitung dazu:



