CORONA

PANDEMIE

18. März 2020

Schon seit Tagen...

erreichen mich Nachrichten!

Bilder über mein Smartphone

und diverse Videos zur Lage!!!

Ich kann es kaum aufzählen, wie viele Bilder und Nachrichten mich in der letzten Woche erreicht haben! Teilweise gähnende Leere in den einzelnen

Regalen!

Waren es erst Desinfektionsmittel, Nudeln, Mehl und Klopapier, so sind es schnell auch viele Konserven, Flüssigseife, Sonnenblumenöl und vieles andere geworden! Nachvollziebar ist das alles bis jetzt wirklich nicht! Es macht auch keinen Sinn! Die Lebensmittel werden nicht knapper und es wird immer wieder aufgefüllt in den

Regalen im Supermarkt! Nur leider kommen die armen Beschäftigten kaum mit dem Befüllen nach!

Gestern und vorgestern habe ich es dann selbst erlebt! ERSCHRECKEND fand ich das!!! Habe mich mit Verkaufspersonal und Kassierern unterhalten! Sie alle schütteln den Kopf!

Eben habe ich die Rede der Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört!

Das erste Mal während ihrer 15 Jahre Amtszeit ist sie mit einem nie dagewesenen Appell an die Öffentlichkeit getreten! Ruhig und besonnen hat sie ihre Rede gehalten! Eindringlich zu den Menschen gesprochen! An die Vernunft und Mitmenschlichkeit appeliert! Das hat mir gefallen; gut so, Frau Merkel!!!

Jeder sollte sich daran erinnern, was uns Menschen eigentlich ausmacht! Wir sind doch keine unvernünftigen Tiere! Wobei... manch ein Tier hat - wenn ich mir das so ansehe - mehr Verstand!



Vernünftigen Anweisungen Folge leisten...

das ist in den nächsten Tagen und Wochen angesagt! Ich hoffe sehr, dass sich die Menschen daran halten! Dass sie an die Menschen denken und helfen, die die Hilfe dringend nötig haben!

Aber, da haben sich - dank der Sozialen Netzwerke - schon viele gefunden, die bereit sind - und es auch tun: helfen! Also bitte, achtet auf die, die eure Hilfe brauchen und benehmt euch alle wie Menschen!

DANKE an alle Menschen, die in diesen Tagen stark gefordert sind: Ärzte, Pflegepersonal, Angestellte (besonders im Supermarkt) und alle, die jetzt ein vielfaches leisten und die Ruhe bewahren!