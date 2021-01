26. Oktober 2019

Schön war es...

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Wir wollen...

alle so gerne wieder Normalität!

Wir wollen von Corona nichts mehr hören!



Wir wollen Maskenfrei unser schönstes Lächeln zeigen!

Wir wollen uns endlich wieder in den Armen liegen!

Wir wollen mal wieder Kultur genießen...

wir wollen ins Schwimmbad und ins Sportstudio!

Wir wollen unsere engsten Freunde und die Familie sehen!

Wir wollen ohne zu überlegen aus dem Haus gehen!

Es war so ein schönes Treffen!

hochgeladen von Bruni Rentzing

Ja, all das und noch mehr wollen wir! Ohne Maske und Mindestabstand... fein!!! ♥

hochgeladen von Bruni Rentzing

Und wie stellt ihr euch das alles nach Corona vor?

Was würdet ihr nach Corona gerne tun?

Worauf freut ihr euch am meisten?

Das fragte uns Jens Steinmann in diesem Beitrag:

Irgendwann nach Corona: Worauf freut ihr euch am meisten?

Ich freue mich am meisten auf meine Wassergymnastik!

Denn letztes Jahr habe ich sie schon so selten genießen

können! Dabei ist es gegen meine Beschwerden das, was

für mich wirklich so wichtig ist und gut tut! ♥

Ich freue mich auf Treffen dieser Art und Umarmungen!

Ich freue mich Maskenfrei alles zu tun und mit meinem

Asthma wieder besser atmen zu können!

Ich freue mich auf sooo vieles, was für uns alle so leicht

und unvorstellbar selbstverständlich war... vor Corona!

Lachen ohne Maske... auch die Zunge zeigen...

aber auch nachdenklich sein...

aber auch nachdenklich sein... hochgeladen von Bruni Rentzing

In diesem Beitrag...

bittet Dirk Bohlen darum, dass wir uns erinnern!

Dass wir Bilder hochladen, die uns an schöne und

Maskenfreie Tage voller Nähe und Unbekümmertheit

erinnern... eine gute Sache, wie ich finde!

Mensch Leute, war das mal schön! Wir suchen Eure Bilder von Partys, Events und Freundetreffen!

Also, macht alle mit! Tut eurer Seele Gutes und kramt

in alten (oder auch neueren) Bildern, die euch erfreuen!