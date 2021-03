Leider nur virtuell....

Meine Couch musste ich leider entsorgen, um Platz für ein Krankenbett zu schaffen. Als ich dieses nach langer Zeit endlich wieder verlassen konnte, habe ich mir Internet eine neue Couch bestellt. Die Geschäfte waren ja leider wegen Corona geschlossen. Ich habe mich sehr auf die neue Couch gefreut. Ich kann nur davon abraten, Möbel online zu kaufen, weil man diese nicht vor Ort testen kann. Diese Couch passte super in mein Zimmer, sah super aus, war aber auch super unbequem, dazu sehr niedrig, und nach kurzer Zeit durchgesessen. Demnächst wird sie schon wieder entsorgt. Glücklicherweise habe ich zu Weihnachten einen richtig bequemen Fernsehsessel geschenkt bekommen. Er lässt sich sogar elektrisch verstellen und hat eine Aufstehhilfe. Nach einer Zahn OP habe ich sogar darin, halb sitzend, geschlafen.

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Am liebsten halte ich mich in meiner Wohnküche auf. Hier kann ich auf den Balkon schauen, Eichelhähern, Meisen und Rotkehlchen beim Futtern zusehen.

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Noch lieber sitze ich auf meinem Balkon, geniesse die Wärme, lausche dem Zwitschern der Vögel, lese ein Buch oder lerne. Das geht witterungsbedingt natürlich nicht immer.

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Mein Handy ist mir sehr in der Lookdown Zeit sehr ans Herz gewachsen. Hier kann ich sehen was sich im LK tut, kommentieren, Beiträge und Fotos unkompliziert einstellen. Und dies auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin und warten muss. Im Sommer hatte ich eine kurze Pause im LK gemacht und mir überlegt, was ich stattdessen mit meiner so gewonnenen Freizeit anfangen könnte. Ich habe damit begonnen im Internet Spanisch zu lernen Seither bin ich ununterbrochen dabei. Minimum 1Stunde täglich. Im Alter lernen ist es gar nicht so einfach, es fällt schwer sich etwas Neues einzuprägen und zu behalten.

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Was mache ich, wenn ich nicht zu Hause bin? Viel bleibt uns allen ja nicht - einkaufen und spazieren gehen. Ich bin dankbar dafür, dass ich den Park in meiner Nähe habe. Hier finde ich immer Ruhe und Entspannung und meist ein neues Fotomotiv.

Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Was so bleiben sollte, wenn der Lookdown vorüber ist? Ich finde nichts Gutes daran und bin froh wenn er vorbei ist. Es scheint allerdings so das wir noch sehr lange darauf warten müssen.