Eigentlich war ich heute Vormittag im Benrather Schlosspark unterwegs, um Fotos vom letzten Tag mit viel Sonne zu machen und den Herbst zu suchen. Beim Betreten des Schlossparks fielen mir Jugendliche auf, die eng beieinander auf der Schloss Treppe saßen, keine Maske trugen und herum blödelten. Ganz offensichtlich machten sie sich lustig über vier Beamte des Düsseldorfer Ordnungsamtes. Diese hatten sie, nach meinem ersten Eindruck der Szene, nach ihren Personalien gefragt. So wie es den Anschein hatte, hatten sie die Auskunft verweigert. Ich bin weiter spazieren gegangen und habe fotografiert. Auf meinem Rückweg habe ich mich gewundert, dass die Jugendlichen noch immer dort sassen und Blödsinn machten. Die Beamten des Ordnungsamtes waren ebenfalls noch dort telefonierten und warteten. Auf die Polizei? Nein es kamen noch weitere Autos des Ordnungsamtes. Kurzerhand wurden die Jugendlichen in einem Mannschaftswagen abtransportiert. Unter viel Geschrei: "Das dürfen Sie nicht!"

Ich betone ausdrücklich, dass keiner der Beamten Gewalt angewendet hat. Zuhause habe ich recherchiert.

Das Ordnungsamt darf sehr wohl Personen, die sich nicht ausweisen können oder wollen zur Feststellung der Personalien festnehmen.

Angesichts der wieder absteigenden Coronafallzahlen ist das Verhalten der Jugendlichen unverantwortlich. Ich hoffe sehr, dass sie nun zur Rechenschaft gezogen werden. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht über die Kosten des Einsatzes.

War der Aufwand notwendig? Sicher in unserer aller Interesse. Hoffentlich ist diese Aktion eine Abschreckung für andere.

Mir haben die Beamten sehr leid getan, die das unverschämte Verhalten der Jugendlichen tatenlos über sich ergehen lassen mussten. Ihnen gilt meine Hochachtung für Ihre Gelassenheit.