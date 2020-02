Schmuck mit Wolfszähnen – Indianerschmuck mit einer besonderen Bedeutung

Die Zähne von Tieren als Schmuck an einer Kette zu tragen, hat eine lange Tradition. Nicht nur die Indianer aus Nordamerika tragen bis heute Schmuck mit Wolfszähnen als Glücksbringer. Dieser Schmuck mit Wolfszähnen hat eine ganz besondere Bedeutsamkeit, denn er soll den Trägern auch Glück bringen. In der Mythologie der Indianer spielt der Wolf eine wichtige Rolle und seine Zähne sind ein einzigartiges Geschenk, was der Beschenkte in Ehren halten soll.

Ein kraftvolles Symbol

Der Wolf steht in der indianischen Mythologie für Kraft, Ausdauer und Stärke, zudem symbolisiert der Wolf Loyalität und auch sein Jagdinstinkt ist legendär. Er ist fester Bestandteil indianischer Märchen und ein Teil des Horoskops der nordamerikanischen Indianer. In einem klassischen Horoskop sind die Fische vergleichbar mit dem Wolf. Sie stehen für den Anfang eines neuen Jahres, für den Aufbruch und den Neubeginn. Bei den Indianern genießt der Wolf ein hohes Ansehen und ist eines der wichtigsten Totemtiere. Schmuck mit Wolfszähnen hat daher eine besondere Bedeutung. Der Schmuck mit Wolfszähnen soll den Trägern Kraft vor Angreifern verleihen und sie vor bösen Geistern schützen. Der Zahn eines Wolfes, der Teil eines Schmuckstücks ist, verleiht dem Träger Mut und bringt ihm Glück. Des Weiteren beschützt er ihn vor bösen Mächten und stärkt das Selbstvertrauen im Kampf.

Schmuck mit Wolfszähnen – besonders attraktiv in Silber

Die Indianer Nordamerikas verehren den Wolf als ein mutiges Tier, das in einer Gruppe lebt und als Gruppe kämpft. So trugen die weisen Medizinmänner der Indianerstämme das Fell eines Wolfes und die Häuptlinge schmückten sich mit Schmuck aus Wolfszähnen. Bis heute wird dieser besondere Schmuck gerne getragen. Die Zähne sind dabei in echtes Silber gefasst und hängen als Anhänger an einer ebenfalls silbernen Kette. Bei den Indianern tragen vor allem Kinder bis heute einen solchen Zahn als eine Art Amulett, das sie vor bösen Geistern schützen soll. Wer eine Kette mit einem echten Wolfszahn kaufen möchte, sollte sich das entsprechende Schmuckstück direkt aus den USA kommen lassen. Schmuck mit Wolfszähnen aus China enthält in der Regel keine echten Zähne, sondern billige Imitate.

Warum ist Schmuck mit Tierzähnen so beliebt?

Auch in Deutschland wird Indianerschmuck mit Tierzähnen gerne getragen. Grandelschmuck nennen sich diese Schmuckstücke, die entweder den Zahn eines Hirschs, eines Rehs oder eines Wildschweins enthalten. Selbst wenn der Schmuck merkwürdig altmodisch scheint, wird er immer noch gerne getragen. In Asien gelten die Zähne des Tigers als beliebtes Schmuckstück, mit dem sich vor allem Jäger gerne schmücken. Dies ist übrigens auch beim Grandelschmuck der Fall, mit dem in erster Linie das Jagdglück in veredelter Form zur Schau gestellt wird. Der Schmuck mit Wolfszähnen ist der einzige Schmuck dieser Art, der nicht auf das Jagdglück des Trägers verweist, sondern vielmehr einen großen Respekt gegenüber dem Tier zum Ausdruck bringt.

Fazit

Alle, die einen Wolfszahn an einer Kette um den Hals tragen, zeigen damit, dass sie wie die nordamerikanischen Indianer den Wolf schätzen und seine Stärke bewundern. Bei dieser Art von Schmuck stehen immer noch das Tier und seine Charaktereigenschaften im Mittelpunkt, nicht das Glück bei der Jagd. Wölfe sind außerdem auf vielen anderen indianischen Schmuckstücken zu finden, wobei die Darstellung immer sehr stolze und edle Tiere zeigt.