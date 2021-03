Am 28.1.2021 habe ich die Bestätigung bekommen, dass mein Mann heute in Düsseldorf in der Merkur Spielhalle geimpft werden soll. Die Halle ist etwa alle Fahrstunden von uns entfernt. Einen Taxischein der Stadt Düsseldorf über 20 Euro hat mein Mann bekommen. Trotz Vorlage des Personalausweises und des Taxischein ist hat man ihn abgewiesen und nach Hause geschickt. Er sei im System nicht zu finden. Mein Anruf bei der Hotline ergab dann das App der Termin sehr wohl dort vermerkt ist. Jetzt habe ich einen neuen Termin von der Impfhotline bekommen. Dort wurde mir auch bestätigt dass der heutige Termin und der Folgetermin sehr wohl im System vermerkt war. Nach der neuen Terminvergabe wurde die alten Termine aber gelöscht. Für meinen Mann heißt das, noch einmal 2 Stunden quer durch die Stadt zu fahren, umdieses Mal ohne Taxi Kosten Erstattung. Ich habe so einen Hals. Das darf einfach nicht passieren.