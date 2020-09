Nun ist es wieder...

einige Tage her, dass Fritz van Rechtern in seiner

"Alten Heimat" Neukirchen-Vluyn zu tun hatte!

Unser lieber Fritz...

so wie wir ihn kennen und leiben! ♥

Da er mit Sohn und Schwiegermutter auf die Reise

ging, wollte er bei der Gelegenheit neben den

geschäftlichen Dingen auch einige "Alte Freunde"

treffen!

Wegen Corona sollte es aber nur eine eher kleine Runde

sein; was sich etwas schwierig gestaltete! Natürlich ist es

sehr schwer, da eine "Auswahl" (die nichts gegen die nicht

angeschriebenen LK-Freunde aussagen sollte) zu treffen!

Die liebe Hille Hüüt hatte es dann doch öffentlich gemacht

und so waren wir einige mehr, als geplant! Viele haben aber

(gerade wegen der Größe der Runde und weil sie doch nicht

konnten) abgesagt! Einige waren nur ganz kurz da... so war es

immer noch im Rahmen des Möglichen!

Im Missionshof unter großen Schirmen und mit Abstand haben

wir uns dann getroffen und die Presse war sogar auch vor Ort!

Die liebe Heike C. hat von uns noch ein Gruppenbild geschossen

und wir waren dann sogar einige Tage danach "inner Zeitung"!

Hier ist der Bericht darüber zu lesen! Danke an Heike und so... ♥

Anwesend waren zunächst neben drei "Nicht-LK-Leuten"...



Fritz van Rechtern

Roswitha Dudek

Bruni Rentzing

Jürgen Weiß

Günther Gramer mit Frau Doris

Jürgen Daum mit Frau Irmgard

Dagmar Drexler

Bernie Braun

Willi Proboll

und später noch...



Hille Hüüt

und noch später...



Daniel (Sohn von Fritz)

Schwiegermutter von Fritz

So war die Runde dann komplett!

Wir haben alle gemütlich draußen gesesssen und Spaß gehabt!

Es gab viel zu erzählen und bei entsprechenden Getränken wurde

die Kehle nebst Stimmbändern auch feucht gehalten!

Die Bedienung war ausgesprochen umsichtig und freundlich und

alle notwendigen Corona-Regeln wurden sehr vorbildlich eingehalten!

Nur so kann jeder beruhigt in diesen Zeiten an so einem Treffen teilnehmen!

Beeindruckend war es, wie viele Menschen - die vorbei gingen - den Fritz

kannten und sich freuten, dass sie ihn wiedergesehen haben! Natürlich

wurde da viel erzählt und auch etwas gelacht! Sehr spät - aber nicht zu spät -

kam die Hille dann noch zu uns! Ihr Fahrer (der Ehemann) kam und kam nicht,

um sie zu fahren und so ist sie dann allein losgedüst! Unser Wirbelwind! ;-)))

Die Begrüßung - die Hälfte der Leute war schon weg - war überaus herzlich!

Fröhlich mit Hille ♥

Günther und Jürgen (nebst Ehefrauen) hatten sich schon verabschiedet!

Auf einmal waren sie wieder da! Sie haben im Schaukasten gesehen, was

es hier Köstliches zu Essen gibt und sind deshalb zurückgekommen! ;-)))

Wegen den vielen Wespen zogen sie es jedoch vor, innen zu speisen!

Hier verhungerte keiner... ;-)))

So waren Fritz, Hille und ich erst einmal allein draußen und warteten auf

den Rest der Familie (Sohn und Schwiegermutter von Fritz)! Irgendwann

waren auch sie da und es gab ein großes HALLO und tolle Gespräche...

denn die Hille war früher die Lehrerin von Daniel gewesen!

Daniel, Hille und Fritz

Als Hille dann los musste, gingen wir ebenfalls ins Lokal, um uns zu stärken!

Drinnen trafen wir dann noch unsere LK-Freunde Günther und Jürgen nebst

Frauen, die gerade fertig mit dem Essen waren und nach Hause wollten!

Der Salat war erfrischend!

So haben wir uns dann an einem Tisch gesetzt und etwas zu Essen und Trinken

bestellt! Wir Frauen haben uns einen Seniorenteller bestellt! Mit dem Salat, den

es vorab gab, war es für uns ausreichend! Alle Gerichte waren sehr lecker und

der Absacker zum Schluss war das Tüpfelchen auf dem "i"!

Mein Seniorenteller... köstlich!!!

Jeder Tag - besonders, wenn er schön ist - geht irgendwie schnell zu Ende!

Nachdem Fritz, Daniel, die Schwiegermutter und ich gesättigt waren, nahmen

wir Abschied und gingen in verschiedene Richtungen zum Auto!

Es war ein wirklich schönes Treffen!!!

Danke, lieber Fritz, dass du dieses Treffen organisiert hast! ♥



Hier noch ein Beitrag zum Thema:



