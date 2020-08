Wer die Kraft im Glauben sucht und findet...

ist meistens ein Mensch, der nur Gutes tun möchte!

Wer sich selbst wertschätzt und liebt,

der kann diese Achtung und Liebe

auch anderen entgegenbringen!

Wer seine Nahrung nicht achtlos zubereitet,

sondern (auch für sich selbst) mit Liebe dabei ist,

der weiss die Gaben - die wir empfangen - zu schätzen!

Mir macht es immer Freude, das Essen mit Liebe ♥

zuzubereiten; so schmeckt es mir noch mal so gut!

Ich bin dankbar für alle Gaben,

die ich und die wir haben! ♥



Vater unser im Himmel,

geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.

Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.

Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,

sondern erlöse uns von dem Bösen.

Denn dein ist das Reich und die Kraft

und die Herrlichkeit in Ewigkeit.

Amen