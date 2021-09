Ehrlich? Ich weiß es nicht. Liegt es an den Nutzern, an den fehlenden potenziellen Nutzern oder an den Machern? Kürzlich hat mir, dem ich erst kürzlich im LK wieder aktiv geworden bin, jemand geschrieben, im LK wäre mal etwas los gewesen. Kaum zu glauben, wenn ich mir dessen Gegenwart anschaue. Gerade in Zeiten, in denen den sozialen Medien doch so viel Gewicht zugesprochen wird, scheinen Bürgercommunities wie etwa dem LK, wenn ich der Erinnerung mancher Glauben schenken darf, jegliche Kraft verloren gegangen zu sein. Ich wundere mich nur, weiß auch selbst nicht, ob es irgendeinen Sinn gibt, mich weiter im LK einzubringen. Ich bin da momentan ziemlich pessimistisch, obgleich die Wirren und Ungewissheiten der Zeit Diskurse und Diskussionen in Bürgercommunities eigentlich herausfordern.

