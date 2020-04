Ein Immobilien Unternehmen verkleidet sich derzeit neu, wie es in den letzten Tagen immer mehr auffällt aber nur, weil ein neuer Anzug vorhanden ist, sind die Mieter*innen noch lange nicht beruhigter, den auf dem Firmenschild von belvona steht der Slogan "Schöner wohnen". Den Spruch kennen die Mieter*innen schon gut. Auch Altro Mondo wirbt seit Jahren damit. Das Ganze haben die verantwortlichen wohl etwas unterschätzt. Da es nicht unauffällig auffällt, wie es die Verantwortlichen sich wohl gedacht hatten. Mieter*innen stellen selbst Nachforschungen an über dieses Unternehmen, und stellen reihenweise Verbindungen fest. Das stellen die Verantwortlichen wohl auch fest den sie Lesen mit zum Beispiel in einer der beiden Facebook-Gruppen.

Den Mieter*innen berichteten merkwürdige dinge, so schreibt es der Mieter Netzwerk Dortmund auf seiner Webseite. Alle die in der Gruppe unter bestimmten Texten was kommentiert haben, wurden besucht. Und deren Wohnung wurde durch belvona Mitarbeiter besichtigt und Mängel aufgenommen. Anderen wurde sogar eine Ersatz Wohnung angeboten. Die Mieter*innen sind gespalten zwischen „wow“ und „misstrauen“. Wir hatten darüber berichtet und hatten auch schon Gespräche mit dem neuen Unternehmen, ob das was gesagt wurde auch lange anhält, das muss abgewartet werden, dazu muss Geduld aufgebracht werden.

Der WDR berichtete auch am 08.04.2020 : Wuppertal: Wohnungen von Altro Mondo haben neuen Eigentümer und in der WDR Lokalzeit Bergisches Land Weiter Streit um Heizungen für Altro-Mondo-Mieter

Die Rede ist hier von der belvona GmbH aus Düsseldorf, diese ist zwar erst neu und hat auch eine Chance verdient wie jede neue Hausverwaltung. Zwar berichten viele Mieter*innen davon das zumindest aktuell mehr passieren würde (Wuppertal) wie bei Altro Mondo aber auch viele Fragezeichen bleiben trotzdem offen. Denn anfangs war es auch bei Altro Mondo GmbH (Schöner Wohnen) besser und man habe etwas getan, daher ist der unterschied noch nicht klar zu erkennen sagen uns Mieter*innen.

Der Glaube fällt schwer

Dem Braten glauben fällt aber der Überzahl der Mieter noch sehr schwer. Dazu herrscht Unklarheit, welche Häuser sind den jetzt alles im Besitz der belvona gegangen, und welche weiter in Altro Mondo Hand. Dazu muss erwähnt bleiben das Altro Mondo die bisherigen bestände ja nur verwaltet hat für die DEGAG Tochterfirmen und nicht der Eigentümer ist dieser vielen Immobilien. Jetzt aber scheint die neue Verkleidung belvona schöner wohnen zu heißen und sich in seinen Ankündigungsschreiben (Liegt uns im Original vor) auch als Eigentümer zu benennen. Was das ganze Etwas einfacher machen könnte, wenn Verwaltung und Eigentümer derselbe ist für die Mieter*innen.

Ob das aber in diesem Fall ein Vorteil ist, wird sich noch zeigen. Sagt der Mieter Netzwerk Dortmund allerdings ist uns und auch zahlreichen Mietervereinen eines schnell aufgefallen, das was fehlt im Impressum. Was sonst eigentlich üblich ist, die Handelsregister Nummer abgekürzt genannt (HRB) das zuständige Gericht ist zwar genannt, aber in den Bekanntmachungen des zuständigen Gerichts taucht der Name belvona GmbH nicht auf. Auch nach intensiver Recherche ist diese Firma offiziell scheinbar noch ein Geist.

Was macht die belvona schöner wohnen GmbH eigentlich?

Die GmbH scheint eine ganz neue Firma zu sein. Doch das Netzwerk, in dem sie sich befindet, ist altbekannt und stellt merkwürdige Verbindungen dar. Auch sie werben mit „schöner Wohnen" und sind spezialisiert auf den Ankauf einzelner Wohnungsbestände (asset-deals) und Gesellschaften (share-deals). Die „belvona GmbH", mit Sitz in Düsseldorf, setzt auf Wachstum, hat in Nordrhein-Westfalen 1.700 Wohnungen von einem privaten Verkäufer der „Alto Mondo GmbH / DEGAG" erworben. Über den Kaufpreis wurde Verschwiegenheit vereinbart. Die Bestände verteilen sich auf insgesamt 17 Standorte und liegen überwiegend in den Ballungsräumen des dicht besiedelten Bundeslandes. Die Größe der Wohnanlagen an den verschiedenen Standorten liegt zwischen 60 und 340 Einheiten. Für das Jahr 2020 wird im wohnwirtschaftlichen Bereich eine Vergrößerung um weitere 4.000 bis 8.000 Wohneinheiten als Ziel angesetzt. Der hierfür bereitgestellte Investitionsrahmen beläuft sich auf insgesamt 450 Mio. €.

Bisherigen Recherchen zum Hintergrund der belvona-GmbH ergeben

Bekannte Namen und Strukturen tauchen wieder auf. Die Marke „belvona schöner wohnen" wurde am 03.10.2019 eingetragen. Als Eigentümer dieser Marke ist die (NW Neue Wohnen GmbH) genannt diese wurde am 15.12.2019 in Capiterra Holding GmbH unbenannt mit Sitz Theaterstr. 13 30159 Hannover diese Firma hält an weiteren 13 Firmen die Wort-/ Bildmarken. Geschäftsführer ist Birger Dehne Sie gehört zum Netzwerk der DEGAG Deutsche Grundbesitz AG, und der BIRGER-DEHNE-FOUNDATION (Stiftung) Sitz in der Theaterstr. 13 30159 Hannover. Wer hinter der „belvova GmbH" steckt, wollte der Geschäftsführer nicht verraten. Nur so viel: Es sei eine internationale Investorengruppe vielleicht aus Russland, USA Michigan, England, oder aus Kroatien, Lichtenstein auf diese Wege u.a. Stößt man bei der genauen Recherche zu diesem engen firmen Netzwerk der DEGAG. Fakt ist aber die belvona GmbH ist mit der DEGAG (Deutsche Grundbesitz AG) in Verbindung zu bringen da vor dem Geschäftsführer immer noch eine Person steht Birger Dehne. Daran besteht keinerlei Zweifel mehr, vielleicht sind viele neue Geldgeber da aber dasselbe Netzwerk im Hintergrund.

Weitere Recherchen machen dazu deutlich: der Geschäftsführer der „belvona GmbH" ist auch Verwaltungsdirektor der „NORTHEIMER WOHNUNGSGESELLSCHAFT mbH" bis zumind. 01.01.2019 gewesen, diese hat Ihren Sitz unter anderem Namen (ONE Northeim GmbH) Theaterstraße 13, 30159 Hannover gehabt, aktuell Matthias-Grünewald-Str. 43, Northeim. Desweiterem taucht der Geschäftsführer der belvona ebenfalls bei Clever Living Wohngemeinschaft auf als Direktor auf, auch diese mbH gehört zum DEGAG Netzwerk. Und deren Geschäftsführer ist Birger Dehne.

Mit Erlaubnis:Text und Bilder Quelle Mieter Netzwerk Dortmund e.V.

Genaue Verlinkungen und weiterer Berichte zum Firmen Netzwerk finden Sie im Bericht vom:

Mieter Netzwerk Dortmund e.V. am 08.04.2020