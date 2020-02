Nachdem Sturmtief "Sabine" von Sonntag an über die Landeshauptstadt hinweg gezogen war, absolvierten die Einsatzkräfte der Freiwilligen und Berufsfeuerwehr Düsseldorf bis Mittwochmorgen 119 wetterbedingte Einsätze. In den meisten Fällen waren nur geringe Schäden zu vermelden, nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Frau in Düsseldorf durch einen umgestoßenen Bauzaun verletzt.

Die Löschfahrzeuge und Kleineinsatzfahrzeuge der Feuerwehr rückten dabei zu insgesamt 59 Einsätzen aus wie beispielsweise umgestürzte Bäume oder lose Baustellenabsperrungen. Bei weiteren 60 Gefahrenstellen mussten die Besatzungen der Drehleitern zumeist Dachverkleidungen, Dachziegel, Äste in Baumkronen oder Antennen entfernen, die sich durch den Sturm gelöst hatten.

Am Montag Vormittag wurde auf der Schadowstraße eine 52-jährige Frau durch einen vom Windstoß umgeworfenen Bauzaun verletzt und musste nach einer medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.