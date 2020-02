Sind Bäume...

ins Wasser gefallen???

Nein, zum Glück nicht! Es sind auch keine Bäume umgefallen!

Was hier zu sehen ist, ist nur eine Spiegelung!

Als ich Montag Mittag nach dem Essen noch ein wenig schauen wollte,

was die stürmische "Sabine" hier in Düsseldorf angerichtet hatte, habe

ich mir den Ostpark als Ziel gesetzt!

Hier war ich schon eine Weile nicht mehr! Und was unter Denkmalschutz steht,

kann meistens nur gut sein! Gut für Körper und Seele ist eine kleine Auszeit am

Weiher dort in jedem Fall! Manch einer joggt um den See, andere gehen mit den

Hunden oder Kindern eine Runde! Auch mit dem Rad kann der See (auch von mir)

ganz leicht umrundet werden! Es ist für jeden etwas dabei! Ich bin dort schon oft

gewesen und jedes Mal ging es mir nach einem Spaziergang wirklich gut!



Zurück zum Sturmtief "Sabine":

Es wehte zwar ein etwas kräftiger Wind und auch Zweige und kleinere Äste habe ich überall liegen sehen! Aber zum Glück nichts, was Anlass zur

Sorge geben muss!

Hier ein kleines Video, das ich vor Ort gedreht habe! 2 Minuten Überblick:

Die Parkanlage

Der Ostpark besteht aus zwei Bereichen:

dem See, dem Ostparkweiher und der

Anlage mit Wiesen und Bepflanzung

Der übrige Park ist von bogenförmig angelegten Wegen durchzogen

an deren Rändern Bäume und Sträucher stehen. Der Baumbestand

ist gemischt, Rhododendron jedoch etwas häufiger anzutreffen.

Im Innern dieser Bögen liegen große Rasenflächen und Baumgruppen.

Es existieren ein Kinderspielplatz und ein Hundelauf im Ostpark.

Der Weiher ist eingefasst von einem Weg und Baumreihen.

In den See mündete früher ein Bach; dieser ist jedoch ausgetrocknet.

Der Ostparkweiher hat eine Wasseroberfläche von 17.000 Quadratmetern.

Quelle: Wikipedia - Hier auch weitere Informationen!