Raus in die Natur...ist in diesen Tagen (mit dem nötigen Abstand!) erlaubt und erwünscht. Ein schönes Ziel für einen Tapetenwechsel war der Frühlingsspaziergang am Rhein entlang von Kaiserswerth Richtung Wittlaer. An der Kaiserpfalz blühen die Narzissen und der Treidelpfad mit den Kopfweiden hat seinen besonderen Reiz. Ein kurzer Abstecher auf den Kaiserswerther Stiftsplatz gehört dazu.

Die Burgruine

Um 1050 errichtete Kaiser Heinrich III. wegen der strategisch günstigen Lage am Rhein die erste Burg in Kaiserswerth. Die Burgruinen sind die Überrreste des Neubaus unter Kaiser Friedrich I. Barbarossa aus dem 12. Jahrhundert. Er machte die neue Pfalz zu einer wichtigen Zollfestung. Die Burganlage wurde 1702 im Spanischen Erbfolgekrieg zerstört und anschließend gesprengt.

St. Suitbertus

Um 700 gründete der Mönch Suitbertus ein Benediktinerkloster. Nach dem Bau der ersten Kaiserpfalz um die Mitte des 11. Jahrhunderts wurde aus dem Kloster ein Chorherrenstift. Eine Mauer begrenzte den Bereich der Stiftsimmunität rund um St. Suitbertus. Die Kaiser unterstützten den Bau einer neuen größeren Kirche. Die heutige romanische Basilika wurde 1237 geweiht.

Der Stiftsplatz

Nach 1702 ließen die Stiftsherren neue repräsentative Kanonikerhäuser rund um St. Suitbertus bauen. Sie gruppieren sich um die vier Linden in der Mitte des Platzes, die die vier Apostel symbolisieren. Der Stiftsplatz konnte bis heute seinen geschlossenen Charakter bewahren. Er gehört zu den schönsten historischen Plätze am gesamten Niederrhein.

Ich wünsche einen erholsamen Foto-Spaziergang und alles Gute.