Aufgrund von zwingend notwendigen Montagearbeiten am Hauptaufzug des Aquazoos Löbbecke steht dieser ab heute,17. Januar, bis Anfang Februar Besucherinnen und Besuchern nicht zur Verfügung. Darauf weist der Zoo hin.

Der Hauptaufzug ermöglicht normalerweise Personen, die nicht das zentrale Treppenhaus nutzen möchten oder können, am Ende des Rundgangs wieder zurück in das Foyer (mit Toiletten und Ausgang) zu gelangen. Zwar ist eine Barrierefreiheit weiterhin gegeben, jedoch müssen Besucherinnen und Besucher, die auf den Aufzug angewiesen sind, während der Zeit der Montagearbeiten den Rundgang wieder komplett zurückkehren, entgegen der Laufrichtung, und gelangen dann so wieder ins Foyer. Gäste werden gebeten, diese Einschränkung bei der Planung ihres Besuchs zu berücksichtigen.

Weitere Informationen zum Besuch im Aquazoo sowie die derzeit geltenden Coronaregeln gibt es unter: www.duesseldorf.de/aquazoo/besuch-planen.html