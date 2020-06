Mohnblumen, Kornblumen, Kamille...

Früher waren sie überall und wir haben sie lange vermisst. Sie schienen schon ausgestorben - jetzt gibt es sie wieder: Streifen an den Feldern mit Mohnblumen, Kornblumen und Kamille. Blau-weiß-rot: Auch Claude Monet hätte sicher seine Freude an den wunderbaren Blumen gehabt!

"Büschelschön"

Eine Prise Lila bringt die "Phacelia" aus der Familie der Raublattgewächse ins Feld. Aber was ist schon dieser botanische Name gegen so herrliche Bezeichnungen wie Büschelschön, Bienenweide und Bienenfreund? Die blau-violetten puscheligen Blüten ziehen Insekten aller Art an.

Blühpatenschaften

In Meerbusch starteten Landwirte im vergangenen Jahr die Aktion der "Blühpatenschaften". Sie stellten Blühstreifen auf ihren Äckern zu Verfügung, Bürger stifteten das Saatgut aus Wildblumen und die Landwirte verdoppelten die Streifen auf eigene Kosten. So gibt es Nahrung und Lebensraum für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. Das Ergebnis dieser schönen Initiative kann sich sehen lassen.

Ich habe einige Impressionen gesammelt und wünsche viel Freude an den wilden Schönheiten.