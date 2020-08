Nur 15 Minuten war ich heute...

in Benrath an der Orangerie! Aber das reichte schon,

um einige Fotos zu schießen und mich etwas an der

schönen Blütenpracht zu erfreuen!



hochgeladen von Bruni Rentzing

Fleissig unterwegs waren dort auch so allerhand

Bienchen und andere Flugobjekte! Ganz besonders

schön anzusehen sind die Dahlien, die wie gefaltete

Origami Kunstwerke in Vollendung wirken!

hochgeladen von Bruni Rentzing





Ja, die Natur hält immer noch die größten Wunderwerke

an Kunst und Schaffenskraft für uns bereit!