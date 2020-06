Die Offene Gartenpforte

Wieder einmal hatte Anja Schmitz zur "Offenen Gartenpforte" nach Essen eingeladen. Zum ersten Mal konnte ich der Einladung folgen und war begeistert.

Ein kleines Paradies

Vor knapp 20 Jahren hat das Ehepaar Schmitz seinen 400 qm großen Garten angelegt und mit immer neuen Ideen bereichert. Wer in den Garten kommt, erlebt ein kleines Paradies aus Rosen aller Art, Blumen in allen Variationen, Hortensien und Bäumen. Was auf den ersten Blick naturbelassen aussieht, wurde mit viel Geduld, Liebe, Geschick und Sachverstand angelegt. Dazu gehören viele liebevolle Details, lauschige Ecken, der Rosenbogen und ein Pavillon, in dem wir Unterschlupf fanden, als es anfing, leicht zu regnen.

Ein romantischer Gartenrundgang

Anja führte uns mit großer botanischer Sachkenntnis durch den Garten, beantwortete geduldig unsere Fragen und ihre Begeisterung übertrug sich sofort. Wir erfuhren, dass der wunderbare Gingkobaum fast dem Sturm Ela zum Opfer gefallen wäre und dass die hübsche Bogenmauer hinter dem "Altärchen" vom Hausherrn in mühevoller Arbeit selbst hergestellt worden war und dass erst dem zweiten Anlauf dauerhafter Erfolg beschieden war. Und auf die Idee, einen nackten Holzzaun durch Spiegel, in denen sich das Grün spiegelt, zu verschönern, muss man erst einmal kommen.

Ein schönes Erlebnis

Es war ein schönes Erlebnis, diesen außergewöhnlichen Garten und ihre Beisitzer persönlich kennenzulernen, die brav die Corona-Auflagen erfüllt und ihren Garten trotz erschwerter Bedingungen geöffnet haben. Auch wenn er keinen Kuchen gab, wie Anja mit einem Augenzwinkern bemerkte, wurde das Angebot rege genutzt. Unter den zahlreichen Besuchern waren am Samstagnachmittag vom LK noch Bruni Rentzing und Dagmar Drexler. Vielleicht animieren die Bilder zu einem Besuch am morgigen Sonntag - es lont sich!



Ein ganz herzliches DANKESCHÖN an Anja und ihren Mann!