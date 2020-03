Soziales und kulturelles Leben findet in diesen Tagen kaum mehr statt. Deshalb tut ein Tapetenwechsel gut. Also raus in die Natur, Abstand halten und das Wetter genießen - wie im Park von Schloss Dyck, einem der schönsten Wasserschlösser im Rheinland. Schloss und Park wurden 1999 durch eine Stiftung zu einem Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur.



Das Schloss

ist seit mehr als 900 Jahren im Besitz der Fürsten zu Salm-Reifferscheidt-Dyck. Mitte des 17. Jahrhunderts ließ die Familie das ursprüngliche mittelalterliche Wasserschloss zu einer repräsentativen barocken Vierflügelanlage ausbauen. Das Hochschloss (zur Zeit nicht zu besichtigen) und die Nebengebäude wie Wirtschaftshof, Remise, Teehaus und Orangerie liegen auf Inseln im Schlossteich.

Garten und Park

Die barocke Brücke mit dem Torhaus von 1770 (beliebt als "Hochzeitsbrücke" für Hochzeitsfotos) führt vom Schloss in den englischen Landschaftsgarten, der ab 1794 von namhaften Landschaftsarchitekten angelegt wurde.

Ost trifft West

Im Eingangsbereich geben Mustergärten den Besuchern Anregungen für die Gestaltung des eigenen Gartens. Besonders attraktiv im Frühjahr ist der 2018 eröffnete Asia-Schaugarten.

Bleibt gesund und erfreut Euch am Fotospaziergang durch den frühlingshaften Schlosspark.