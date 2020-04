Die Corona-Pandemie stellt die Welt gerade völlig auf den Kopf. Während draußen der Frühling in vollem Gange ist, sitzen Kinder und Erwachsene zu Hause und versuchen, sich so gut es geht zu beschäftigen. Der NABU NRW möchte diese Zeit für alle ein wenig bunter gestalten und ruft deshalb zu einem Malwettbewerb für Kinder und Erwachsene auf.

In den nächsten Wochen stellt der NABU NRW verschiedene naturbezogene Themen unter www.NABU-NRW.de/Malwettbewerb vor. Mit kniffeligen Rätseln, Mal-Tutorials und auch einigen Vorlagen zum Ausmalen können alle tiefer in die vielfältige und bunte Natur eintauchen, selber kreativ werden und ein Bild zum jeweiligen Thema malen. Die besten eingesendeten Bilder werden mit Preisen belohnt. Also ran an die Buntstifte oder den Farbmalkasten und los geht’s!

Der Malwettbewerb startet mit dem Thema „Unsere Vögel in der Luft und im Garten“. Vögel sind seit jeher die Frühlingsboten der Natur. Wundervolle Lieder zwitschern sie jeden Morgen von den Dächern der Häuser oder vom Ast des Gartenbaums. Dabei melden sich die verschiedenen Vogelarten zu unterschiedlichen Uhrzeiten, geben also zumeist nacheinander ihre Lieder zum Besten. Diese Abfolge wird auch als „Vogeluhr“ bezeichnet. Während der Hausrotschwanz ein echter Frühaufsteher ist und bereits weit vor Sonnenaufgang singt, lässt sich der Buchfink lieber etwas mehr Zeit mit seinen Strophen.

Thema: „Unsere Vögel in der Luft und im Garten“

Amsel, Rotkehlchen, Blaumeise oder Zaunkönig – Welches Familienmitglied hat welchen Lieblingsvogel? Welcher Piepmatz besucht einen immer beim Lesen auf dem Balkon, oder beobachtet einen beim Spielen oder Arbeiten im Garten so aufmerksam? Und welche Vögel kann man eigentlich beim Blick aus dem Fenster sehen? Der NABU NRW freut sich auf eure Bilder.

Bitte sendet diese bis zum 19. April per E-Mail an: Info@NABU-NRW.de. oder postalisch an den NABU NRW, „Malwettbewerb“, Völklinger Str. 7-9, 40219 Düsseldorf.

Am 20. April startet dann bereits das zweite Thema, welches an dieser Stelle schon einmal verraten werden darf: „Der Wolf und andere Tiere des Waldes“ stehen dann in den Startlöchern.