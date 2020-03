Seit Monaten hatten wir uns auf das Konzert in der Elbphilharmonie in Hamburg gefreut - aber Corona machte einen Strich durch die Rechnung.

Als aus Sicherheitsgründen am 12. März 2020 auch in Hamburg alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen abgesagt wurden, war die Enttäuschung groß. Aber so ergab sich die Gelegenheit, eine schöne Fahrradtour nach Düsseldorf zu machen. Und dann war die Überraschung groß, denn das "Blaue Band am Rhein" im Rheinpark am Robert-Lehr-Ufer steht mit tausenden von dunkelblauen Krokussen in voller Blüte, dazu wunderschöne Narzissenblüten-Bänder. Dass auch Magnolien und japanische Zierkirschen anfangen zu blühen, war eine schöne Beigabe.

Ein großes Kompliment an die Mitarbeiter vom Grünflächenamt, die im Rheingärtchen tätig waren und auch sonst ganze Arbeit geleistet haben!

Ich habe einige Impressionen vom Rheinpark, vom Rheingärtchen, vom Kö-Bogen und vom Corneliusplatz gesammelt und wünsche viel Vergnügen beim Anschauen.

Übrigens: Auch Bruni Rentzing war schon HIER!