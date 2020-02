Heute bin ich wohlgemut

- um den Sturm "Sabine" zu treffen -

einfach mal zum *Ostpark gefahren!

*Dazu folgt noch ein gesonderter Beitrag mit Video!

Hier aber stelle ich - nach meinen Schneeglöckchen -

nun weitere Frühlingsboten vor! Und zwar Krokusse!

Meistens sind Krokusse erst im März am blühen...

aber dieses Jahr ist es durch den milden Winter so

warm, dass sie schon voll in Blüte stehen!

Hier noch etwas über Krokusse - wenn es interessiert!