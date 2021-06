August 2016

Junge Schwäne

an der Düssel

Heinrichstraße

hochgeladen von Bruni Rentzing

Immer wieder...

bin ich auch an der Düssel unterwegs!

In diesem Beitrag an der Heinrichstraße

in Düsseldorf-Düsseltal!

Natürlich gibt es...

auch hier Enten, Kanada- und Nilgänse!

Jedoch habe ich an diesem Tag die Schwäne

ins Visier genommen!

Ein schöner Weg...

direkt an der Heinrichstraße gelegen lädt

viele Spaziergänger und Hundebesitzer

sowie auch Familien zu einem kleinen

Spaziergang ein!

Und geht man einige Meter, überquert man

eine Brücke, die dann wieder (für mich) zum

Auto zurückführt!

So bin ich eine kleine Runde gegangen und

habe diese schönen Schwäne abgelichtet!

Nebenbei sah ich noch anderes; wie hier diese

schönen Beeren (Holunderbeeren?)!

Die 6 Jungschwäne hatten es mir jedoch

ganz besonders angetan! Und diese sehr

kurze AUSZEIT hat mir sehr gut getan!

