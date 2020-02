Nach dem Hochwasser

der letzten Tage geht das Wasser wieder zurück!

Was zurückbleibt ist sehr viel Treibholz und vieles,

was einige Umweltsünder achtlos liegen gelassen

oder direkt in den Rhein geworfen haben!

Zuerst bin ich zum Robert-Lehr-Ufer gefahren!

Dort ist anhand von der sogenannten "Landzunge"

immer sehr deutlich zu sehen, wenn das Wasser im

Rhein steigt oder fällt! Auch die Boote, die in diesem

kleinen Hafen zu finden sind und normalerweise wie

in einem "geschütztem Nest" dort ankern, steigen wie

vorwitzige kleine Vögel hoch und höher! Oft ist dann die

"Landzunge" gar nicht mehr zu sehen!



Aber gestern war es nicht mehr so schlimm...

denn das Hochwasser zieht sich wieder zurück!

Links neben dieser "Landzunge" hatte sich ein sehr

großes AREAL von Treibholz gebildet! Fast schon, wie

eine Insel oder ein riesiges Vogelnest sah das aus...

Und als ich noch darüber nachdachte, sah ich mitten

in diesem Sammelsurium von Treibholz und anderem

Umweltmüll etwas kleines Schwarzes, das sich bewegte!

Beim näheren Hinsehen stellte sich heraus, dass es sich

um eine *Ralle handelte! Sie inspizierte hier und da und

war ganz emsig bei der Sache!

*Die Rallen (Rallidae)



sind eine Familie der Kranichvögel (Gruiformes).

Sie umfassen je nach wissenschaftlicher Auffassung

zwischen 131 und 165 Arten.

Davon sind mindestens 22 Arten seit dem Jahr 1500

ausgestorben. Ungewöhnlich viele Rallenarten sind

auf ozeanischen Inseln endemisch und haben dort

ihre Flugfähigkeit verloren.

Hier noch mehr über die Rallen - bei WIKIPEDIA - !!!

Nachdem ich auf diesem Stück schon viele Fotos im Kasten

hatte, bin ich etappenweise immer ein Stück am Rhein - bis

zu den Rheinterassen - gefahren um weitere Fotos mitzubringen!

Danach ging es weiter auf die andere Rheinseite nach Oberkassel

um mir von dort - also mit Blick nach Gegenüber - auch einen Eindruck

zu verschaffen! Da war (wie auf den Fotos zu sehen) auch einiges, was

deutlich zeigt, dass das Hochwasser immer wieder sichtbare und

interressante Spuren hinterlässt!

Bitte beachtet, dass das Wetter nicht so dolle war und ich zum

Teil mit Tele und mit Handy diese Fotos geschossen habe!