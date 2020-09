Ich liebe den Herbst. Wenn die Tage nicht mehr so heiss sind und sich die Blätter färben. Den Frühnebel und seinen ganz besonderen Zauber.

Das dritte Jahr in Folge war es in NRW hin uns schon zu trocken. Das zeigt sich auch an den Bäumen. Viele haben einfach nur braune und welke Blätter. Mit der Farbenpracht wird es wohl in diesem Jahr nichts werden.