12.03.2020

Robert-Lehr-Ufer

Mittagsspaziergang

Von wegen im Haus bleiben und Angst haben!

Heute Morgen war ich erst in Lörick beim Friseur; und schon fast in Meerbusch.

Die herzliche Umarmung mit meiner Friseuse war selbstverständlich.

Sie war letzte Woche krank; erkältet!

Manch ein ängstlicher Mensch wäre vielleicht zu Hause geblieben!

Ich sehe das jedoch so: würde in irgendeiner Weise eine Gefahr bestehen,

wäre sie nicht an Ihrem Arbeitsplatz gewesen.

Auf der Hinfahrt über die Theodor-Heuss-Brücke habe ich gesehen,

wie viel Wasser den Rhein hatte. Nun dachte ich, du hast zwischen Friseur,

Mittagessen und dem Nachmittagstermin noch etwas Zeit! Diese Zeit sinnvoll

und für das eigene Wohlbefinden zu nutzen, war mir wichtig!

So habe ich einige Aufnahmen mit meinem Smartphone gemacht!

Vom Hochwasser weniger, weil mich der Blütenteppich sehr gefesselt hat!

Darum folgt noch ein gesonderter Beitrag in nächster Zeit!

Außer mir waren noch viele Menschen unterwegs, die die Sonne,

den blauen Himmel und die wundervolle Blütenpracht genossen haben!

Ich habe keine Minute bereut und bin der Meinung:

Alles richtig gemacht!!!

