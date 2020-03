Schloss Benrath ist zur Zeit der Magnolienblüte besonders schön und lockt immer viele Besucher an. In diesem Jahr sollte man dort nur alleine oder paarweise spazieren gehen. Deshalb zeige ich Euch "mein Schloss" und wünsche viel Freude an den Fotos.

Passt gut auf Euch und Eure Lieben auf und bleibt oder werdet gesund.