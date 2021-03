Mit meinem Rollator und einem Fahrrad-Regencape habe ich heute morgen einen kurzen Spaziergang an Schloss Benrath gemacht. Nach kurzer Zeit hatte sich ein kleiner See auf dem Cape gebildet. Die Füße waren nach kurzer Zeit nass, die Hände ebenso. Durchgefroren, nass und trotzdem zufrieden, weil ich den inneren Schweinehund überwunden hatte, kam ich zuhause an und freute mich über die Fotos, die ich gemacht habe. Wann sieht man das Schloss sonst ohne Besucher? Es ist auch schon einiges gepflanzt worden, seht selbst.