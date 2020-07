Die Blühpatenschaften

Die Aktion "Blühpatenschafen" geht in die nächste Runde. Im Juni hatte ich davon berichtet, dass seit dem vergangenen Jahr Meerbuscher Landwirte Blühstreifen auf ihren Äckern zu Verfügung stellen, Bürger das Saatgut dafür stiften und die Landwirte die Streifen auf eigene Kosten verdoppeln. So gibt es Nahrung und Lebensraum für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. Das Ergebnis dieser schönen Initiative kann sich sehen lassen. Anfangs blühten vor allem Mohnblumen, Kornblumen und Büschelschön.

Im Hintergrund der Rheindeich

Inzwischen haben in den Büschelschön-Streifen die Sonnenblumen das Kommando übernommen. An ihnen hätte van Gogh sicher seine helle Freude gehabt .

Ich habe einige Impressionen gesammelt und wünsche viel Freude an den gelben Schönheiten.