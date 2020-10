Beim Blick aus meinem Küchenfenster sah ich zuerst nur etwas großes, braunes auf der Wiese unseres Innenhofes, danach einen Haufen Federn. Ganz schnell habe ich meine Kamera geholt und einige Aufnamen gemacht. Man sieht auf den Fotos einen Greifvogel, der eine Taube frisst.

Von der Taube sind nur noch die Federn übrig. Mit dem letzten Stück in den Fängen ist er davongeflogen. Ob er damit seine Jungen füttert?

Um welchen Vogel handelt es sich hier?

Ich bin sehr glücklich, so etwas in der Großstadt vor die Linse bekommen zu haben.