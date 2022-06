Wie kommt das Wasser

an die Bäume?

Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt, wenn ich

an den Bäumen im Stadtgebiet diese grünen Säcke

um die Bäume gesehen habe...

Heute morgen habe ich diesen Beitrag dazu unter

NEWS aus meiner Stadt gefunden; den möchte ich

euch nicht vorenthalten... hier ist er:

20.06.2022

Stadtgrün Umwelt

Düsseldorf setzt weiter auf moderne Bewässerungssensorik

für die städtischen Bäume. An Testbäumen im gesamten Stadtgebiet

messen insgesamt 300 Sensoren die Wasserspannung im Wurzelbereich.

Die Messdaten werden per Funk übermittelt. Daraus lässt sich ableiten, wie

feucht der Boden ist und ob zusätzliche Wässerungen nötig sind. Das Pilotprojekt

des Garten-, Friedhofs- und Forstamts geht nun ausgeweitet ins zweite Jahr.

Ziel ist es, die Bäume mithilfe der Zukunftstechnik bedarfsgerecht zu versorgen,

sie so vor dem Hintergrund des Klimawandels zu erhalten und die Ressource

Wasser dabei effizient einzusetzen.

Das Projekt des Gartenamts ist im vergangenen Jahr mit 25 Bäumen an fünf

Teststandorten in der Stadt gestartet. An jedem Test-Baum messen vier

Sensoren die Feuchtigkeit in je 30, 60 und 90 Zentimeter Tiefe sowie direkt

am Wurzelballen. In diesem Jahr hat das Gartenamt das Projekt um zehn

zusätzliche Standorte mit 50 Bäumen erweitert.

In jedem Stadtbezirk befindet sich nun mindestens eine mit Sensorik

ausgestattete Straße, sodass die erfassten Daten eine belastbare

Einschätzung des Bewässerungszustands der Bäume in ganz Düsseldorf

zulassen. In der Datenauswertung stellt das Gartenamt die Feuchtigkeit

im Boden dem Wasserverbrauch der Bäume gegenüber.

Daraus lässt sich berechnen, wann die nächste Wässerung nötig ist und

wieviel Wasser dazu gebraucht wird.

Hintergrund: Trockenheit erfordert zusätzliche Wässerung von Bäumen

Trotz des niederschlagreichen Sommers 2021, gibt es nach den zuvor aufeinander-

folgenden Trockenjahren weiterhin ein Defizit an Feuchtigkeit im Gesamtboden.

Um die Bäume in der Stadt zu erhalten, wässert das Gartenamt zusätzlich.

Der Schwerpunkt dabei liegt auf jungen Bäumen – das sind Bäume im ersten bis

zehnten Standjahr, um das Anwachsen zu unterstützen. Ältere Bäume kommen

in der Regel ohne zusätzliche Wässerung zurecht. Einen weiteren Schwerpunkt

setzt das Gartenamt auf die Wässerung von Bäumen an besonders schwierigen

Standorten.

Das sind zum Beispiel Bäume auf Tunneldecken, Tiefgaragen oder anderen

versiegelten Flächen, auf denen sie sich nicht tief verwurzeln können.

Ebenso bewässert die Stadt besonders trockene Bäume zusätzlich.

Text: Stadt Düsseldorf - News

Wie immer für euch berichtet aus meiner Stadt von Bruni♥