Am 30. Januar wurde in der Presse informiert, dass die Bauarbeiten an der Unterführung Bamberger Straße für die Durchfahrt von Schwertransporten gut voran gehen, allerdings die ursprünglich geplanten Kosten von sieben auf schon über 16,5 Millionen gestiegen sind.

Deshalb hat die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER eine Anfrage aus aktuellem Anlass an die Stadtverwaltung zur Beantwortung in der nächsten Ratssitzung gestellt.

Dazu Ratsherr Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Da schon 2019 bekannt war, dass die Zeit knapp bemessen war und ist, viele Arbeitsschritte gleichzeitig stattfinden müssen, der Grundwasserspiegel und der laufende Zugverkehr Herausforderungen darstellen, deshalb fragen wir erstens, aus welchen konkreten Gründen in diesem Fall wohl nicht so sorgfältig und konkret geplant worden, wie es erforderlich gewesen wäre, da diese Punkte jetzt als Gründe für die enorme Baukostensteigerungen angeführt werden?

Zweitens,aus welchen Gründen hat die Fachverwaltung die Baukostensteigerungen von über 230%, von sieben auf über 16,5 Millionen Euro weder bei Einbringung in die politische Diskussion (Kleine Kommission RRX), noch in der Zeit danach, als man erkannte, dass es deutlich teurer würde, irgendeinem Gremium (KK RRX, Ordnungs- und Verkehrsausschuss, Stadtrat) zur Kenntnis gegeben?

Und drittens, da leider die von der Stadt geplanten Bauvorhaben während der Bauausführung immer wieder deutlich teurer werden, fragen wir, welche Konsequenzen die Fachverwaltung daraus gezogen hat, um möglichst ab sofort in Beschlussvorlagen den politsichen Entscheidern Euro-Beträge zu benennen, die dann auch sehr Nahe an den Tatsachen liegen, denn es geht um die Verantwortung für Steuergelder?

Wir stellen diese Fragen, weil angesichts der angespannten Haushaltslage noch sehr viel genauer, sorgsamer und verantwortungsbewußter mit den Steuergeldern der Düsseldorfer umgegangen werden muss.“

Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_David Young_16.09.2019