Wem gehört die Sympathie als amerikanischem Helden?

Ist es ein gedienter Kriegsheimkehrer, der sich durchs Leben schlägt, oder ein exzellenter Schauspieler, wie vormals Nixon oder der Fernseherfahrene, aktuelle Präsident?

Der Roman „AMERICAN HERO“ von Larry Beinhard ist verständlich von Peter Torberg ins Deutsche übersetzt und nimmt den Leser aktuell in das politische Amerika mit. Die spannend geschriebene Geschichte wandelt zwischen Fiktion und Wirklichkeit.

Die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen werden von Trump und voraussichtlich seinem Gegner, einem gedienten Soldaten, dominiert. Die erzählte Geschichte verbindet die Albträume des Vietnamkrieges mit der aktuellen politischen Situation. Die Neuauflage ist eine Reportage aus dem Musterland der Filmindustrie. Der Schreibstil ist schlicht, aber die Handlung hat mich sofort gepackt, auch weil der Autor viele Details über die Abhängigkeiten der gesellschaftlichen Schichten des Landes aufzeigt.

Der unter dem Titel „Wag the Dog“ verfilmte Kultroman erscheint zum ersten Mal in Deutsch. Beinhard attackiert mit intelligentem Witz den amerikanischen Traum mit Satire an seiner glorreicher Stelle Hollywood. Ein Kriegsveteran und eine Schauspielerin stehen dem Filmgiganten und dem Präsidenten gegenüber. Das Buch bleibt bis zum Schluss spannend. Der Leser aber bleibt zweifelnd zurück. Was ist in der Politik ungestraft möglich?

Die Argumentation des Sachbuchs ist strukturiert und durch Anmerkungen schlüssig. Der Klappentext hat sein Versprechen erfüllt. Krieg und Propaganda in Zeiten von Fake News. Weiter zur Leseprobe



Fazit



Ein aktuelles, verständlich geschriebenes Buch zur nächsten Präsidentschaftswahl. Es bleibt für den Leser die Frage: haben die Wähler die Möglichkeit einer Wahl, können sie Fakten oder Fakes erkennen, bewerten und frei entscheiden?

Larry Beinhart American Hero

Neuausgabe, übersetzt von Peter Torberg, erschienen im Westendverlag

Seitenzahl: 320

Ausstattung: Klappenbroschur

ISBNummer: 978-3-86489-291-2

Auch als eBook erhältlich