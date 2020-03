Düsseldorf, 25. März 2020

Die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER hat heute den Oberbürgermeister aufgefordert, spätestens ab 1. April 2020 allen Bediensteten, die in diesen schweren Coronazeiten für uns bei der Feuerwehr, den Rettungsdiensten, in städtischen Krankenhäusern und Alten-, Behinderten- und Pflegeinrichtungen sowie in sonstigen, systemrelevanten Bereichen arbeiten, die Verpflegung kostenfrei zur Verfügung zu stellen.

Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Wer sich jetzt so für andere einsetzt, sollte als kleines Dankeschön Essen und Getränke kostenfrei von der Stadt Düsseldorf zur Verfügung gestellt bekommen. Wer beispielsweise im Schichtdienst oder aus dem Frei in den Dienst für einen Kollegen einspringt, hat vielleicht nicht genügend Zeit zum Einkaufen. Hier sollte Düsseldorf ein Zeichen setzen.“

Foto: pixabay